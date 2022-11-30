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影／女子偷拔警配槍不成 扭打還造成3員警掛彩

聯合報／ 記者劉明岩林宛諭／彰化即時報導

彰化市一家早餐店徐姓女員工，今年9月9日被發現竊取收銀機3000元現金，店長報警送到派出所製作筆錄時，趁員警打電話未注意，竟企圖拔取員警配槍，由於即時發現制止且槍套設有卡榫，才未成功，當時所內員警衝上將她制伏，卻有三名員警受傷，徐女近日被依竊盜罪、竊盜未遂罪及傷害等罪判處應執行拘役90日，可易科罰金，仍可上訴。

彰化警分局今天公布當時的監視器說明表示，員警接獲報案到場後，依現行犯將徐女上銬逮捕，帶回彰化警分局中正派出所詢問時，徐女突然試圖抽拔員警配槍，幸賴員警即時發現制止，且槍套設有卡榫，配槍安全入套無虞，當時在所員警見狀立即加入壓制徐女，過程中，因犯嫌不斷掙扎，造成3位員警些微受傷。

判決書指出，今年9月9日中午12時17分，徐女在任職的早餐店內，見櫃檯收銀機未上鎖且無人看管，竊取收銀機内3000元現金，得手後，藏放在穿著的褲子口袋內，她偷竊時卻被另1名員工看見，隨即告知老闆，經調閱監視器畫面確認，報警逮捕。

同日下午3時許，徐女在中正派出所內做筆錄時，見承辦的警員正製作調查筆錄，打電話疏未注意之際，趨前企圖偷取員警配警，但員警立即察覺並以手護住手槍，在場另2員警見狀隨即上前制止，徐女與3名員警扭打。

徐女的母親在場，在徐女與員警拉扯時，也協助員警拉開徐女，仍造成潘警右肩部及右側手部挫傷、雙手擦傷，阮警左脫臼，蔡警右手與右手肘擦傷、左手食指擦傷。

法官審酌，考量徐女已將竊得3000元發還老闆，所犯竊盜罪、竊盜未遂罪及傷害罪，合計應執行拘役90日，得易科罰金，全案可上訴。

徐女趁製作筆錄的警員打電話未注意時，趨前拔他的配槍，其他員警發現合力將她制伏，但仍有三名員警受傷。圖／警方提供
徐女趁製作筆錄的警員打電話未注意時，趨前拔他的配槍，其他員警發現合力將她制伏，但仍有三名員警受傷。圖／警方提供

徐女趁製作筆錄的警員打電話未注意時，趨前拔他的配槍。圖／警方提供
徐女趁製作筆錄的警員打電話未注意時，趨前拔他的配槍。圖／警方提供

徐女趁製作筆錄的警員打電話未注意時，趨前拔他的配槍。圖／警方提供
徐女趁製作筆錄的警員打電話未注意時，趨前拔他的配槍。圖／警方提供

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