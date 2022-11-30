找人頭詐領檢舉獎金250萬 台南查緝隊前分隊長判8年
海巡署台南查緝隊廖姓前分隊長涉嫌串通許姓查緝員，找來4名友人充當走私菸品案的檢舉人，詐領兩筆檢舉獎金共近250萬元後朋分花用，檢方依涉貪汙治罪條例等將廖等6人起訴，台南地院今天上午宣判，廖應執行有期徒刑8年、褫奪公權4年，許獲緩刑3年、支付公庫5年。
另廖的4名友人部分則分處4年、褫奪公權3年至10月不等徒刑，並各沒收其犯罪所得113萬至30萬不等款項。
檢方調查，這兩件私菸案分別查獲18萬多包的走私菸品，合計有36萬多包，查緝單位根據菸品市價核發這兩筆共近250萬元的檢舉獎金。廖、許被控涉嫌找來4名人頭充當檢舉人，涉嫌詐領兩件私菸案共近250萬元檢舉獎金朋分花用，廖分得約20萬元。
據調查，案發後，廖因違反貪汙治罪條例等案件涉嫌重大且有滅證、勾串證人之虞，遭裁押3個月，直至前年7月7日諭知100萬元具保停止羈押，並於每周日下午8時前向新北市居所轄區派出所報到。
據了解，廖現任職於海巡署偵防分署秘書室，辦理全分署及所屬單位財產及物品管理業務，需不定期前往全國各地查緝隊實施財產及物品清點作業，所需時間均非短暫，因此，他在不違反地院的每日簽到命令，或須向地院請假、或須與同事協調縮短必要的交通往返路程。
他於去年10月間聲請撤銷報到限制，他指出，為遵守每日簽到規定，也無法陪同配偶及孩子於返家時，多住幾日陪伴年邁岳父、岳母，因案已對父母、配偶及子女虧欠至深，指軍職人員，需仰賴該工作以維持家庭生計，絕無有未遵期到庭或逃亡的可能。
台南地院認為，廖停止羈押期間，迄今已1年餘，除其中曾因公務或私事具狀向院方聲請免於定期報到外，其餘停止羈押期間均有遵期前往指定派出所報到，惟考量廖所涉本案犯罪情節與所犯罪名輕重、目前訴訟進行程度等情，認仍有定期向指定機關報到的必要，裁定每周應向居所轄區派出所報到1次。
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