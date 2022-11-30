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打詐不停歇 南警偵破詐欺車手集團

聯合報／ 記者黃宣翰謝進盛／台南即時報導

40歲吳姓男子涉嫌組組詐欺車手集團，吳以台南火車站周遭飯店為據點，由車手利用大眾交通運輸工具之便，四處以人頭金融卡領取詐騙款項，並製造斷點躲避追緝，案經台南市刑大毒品查緝中心等單位溯源追查，警詢後依詐欺罪嫌移送南檢法辦，吳否認涉案，經檢察官向法官聲請羈押獲准。

警方查出，這個車手集團由吳男、伍女(30歲)情侶檔，指揮旗下幹部林男(26歲)、施男(23歲)承租飯店房間作為提領詐騙款項彙集據點，另招募社會轎班成員2人及3名未成年少年擔任車手，領取人頭帳戶包裹及提領贓款。

車手集團利用社群平台張貼刊登工作機會方式，取得被害人寄送金融卡，再以解除分期付款手法詐騙被害人匯款，警方清查今年7月20日至23日僅4天提領金額即高達160萬元。

台南市刑大毒品查緝中心、麻豆、善化及台南市警二分局組專案小組，先於11月8日專案期間，執行第一波同步掃蕩相關成員到案。再持續溯源追查，11月22日持搜索票及拘票，拘提藏匿於屏東地區吳、伍主嫌2人到案，並查扣贓款10萬元及犯罪工具電腦、手機、存摺、金融卡等贓證物。

警詢後，全案依詐欺罪嫌移送南檢法辦，3名少年犯移送台南地院少年法庭審理。檢察官以吳姓主嫌涉嫌重大並有逃亡串證之虞，向台南地院聲請羈押獲准，其他人都請回。

台南市刑大破獲車手集團，查扣大批被害人金融帳戶、提款卡等證物。記者黃宣翰／翻攝
台南市刑大破獲車手集團，查扣大批被害人金融帳戶、提款卡等證物。記者黃宣翰／翻攝
40歲吳姓男子（中）涉嫌組車手集團，被台南市刑大查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
40歲吳姓男子（中）涉嫌組車手集團，被台南市刑大查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝

車手 詐騙

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