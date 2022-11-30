快訊

貨車「二度逆向」正撞BMW大7 駕駛撞破擋風玻璃飛出嚇壞路人

上班時間帶女秘書上咖啡廳 原能會主委：為了公務沒什麼

水果不吃皮不必特別洗？擠下木瓜 連2年奪得「最毒水果」是它

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦人騎車跌落草叢送醫不治 警追查男子無照肇逃送辦

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市鹽水區許姓婦人前晚騎機車卻人車跌落路旁草叢，送醫不治，警方發現，婦人是遭追撞，鎖定無照的趙姓騎士涉嫌肇逃，昨函送南檢偵辦。

這起車禍發生在前晚近6時，56歲許姓婦人騎機車由南往北，經過19線省道騎經鹽水區舊營段，不明原因人車跌落路旁草叢，警消趕至將奄奄一息，婦人送醫仍告不治。

有目擊者說，案發當時曾聽到撞擊聲，警方深入追查，發現附近有輛機車，車上有擦痕，騎士不見蹤影，研判全案可能涉及肇事逃逸，循線查出鹽水區趙姓騎士身分，漏夜訪查未果，昨上午在其住處找到趙某。

據指出，53歲趙男多年前因涉及酒駕遭吊銷駕照迄今，當時不慎追撞婦人後，疑因擔心無照曝光，慌張匆促離開現場，而趙涉及肇逃犯行明確，警詢後被函送檢方持續偵辦中。

台南鹽水婦人騎車跌落草叢送醫不治 警追查男子無照追撞肇逃送辦。圖 ／讀者提供
台南鹽水婦人騎車跌落草叢送醫不治 警追查男子無照追撞肇逃送辦。圖 ／讀者提供
台南鹽水婦人騎車跌落草叢送醫不治 警追查男子無照追撞肇逃送辦。圖 ／讀者提供
台南鹽水婦人騎車跌落草叢送醫不治 警追查男子無照追撞肇逃送辦。圖 ／讀者提供

肇逃 駕照

延伸閱讀

影／開車撞破軍營圍牆！宜蘭59歲駕駛肇逃遭逮

影／聯結車違規右轉還肇逃　被撞BMW轎跑慘不忍睹

影／台中今凌晨轎車闖紅燈肇逃 機車騎士被撞飛命危

影／拒檢闖紅燈肇逃撞人 駕駛被逮辯：怕酒測超標

相關新聞

北市殯葬處前副處長涉貪聲押 正妹廉政官超吸睛

台北市殯葬管理處前副處長王文秀，被控利用2件殯葬處標案收受業者賄賂，廉政署29日搜索約談王女等7人到案，台北地檢署漏夜偵...

蔡英文博士論文原本 今首現身法庭　

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認她英國倫敦大學政經學院（ＬＳＥ）論文不存在訴訟。台北地方法院更一審昨開庭...

北市殯葬處前副處長涉貪 白手套深夜移送北檢複訊

台北市殯葬管理處前副處長王文秀，被控於2019年間，利用2件殯葬處標案收受廠商賄賂，廉政署29日搜索約談王女等7人到案..

宜蘭男狂飲高粱放火燒人祖厝 囂張嗆警「龜兒子」下場慘

宜蘭一名楊姓男子10月3日大喝高粱，酒後拿打火機放火燒陌生人祖厝，還拿鐮刀逼近對方，甚至持鐵棍毀屋砸車，警方獲報到場，他...

影／酒駕通緝犯跑給警追 正義路人「出腳」幫抓人

台中市劉姓男子是酒駕通緝犯，未到案執行，24日開貨車行經北屯區時，遭警方攔查，劉下車畏罪徒步逃逸，警方在後方追趕，追逐約...

婦人騎車跌落草叢送醫不治 警追查男子無照肇逃送辦

台南市鹽水區許姓婦人前晚騎機車卻人車跌落路旁草叢，送醫不治，警方發現，婦人是遭追撞，鎖定無照的趙姓騎士涉嫌肇逃，昨函送南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。