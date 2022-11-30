婦人騎車跌落草叢送醫不治 警追查男子無照肇逃送辦

台南市鹽水區許姓婦人前晚騎機車卻人車跌落路旁草叢，送醫不治，警方發現，婦人是遭追撞，鎖定無照的趙姓騎士涉嫌肇逃，昨函送南檢偵辦。

這起車禍發生在前晚近6時，56歲許姓婦人騎機車由南往北，經過19線省道騎經鹽水區舊營段，不明原因人車跌落路旁草叢，警消趕至將奄奄一息，婦人送醫仍告不治。

有目擊者說，案發當時曾聽到撞擊聲，警方深入追查，發現附近有輛機車，車上有擦痕，騎士不見蹤影，研判全案可能涉及肇事逃逸，循線查出鹽水區趙姓騎士身分，漏夜訪查未果，昨上午在其住處找到趙某。