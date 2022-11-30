北市殯葬處前副處長涉貪聲押 正妹廉政官超吸睛

王文秀涉貪遭送辦，負責戒護的正妹廉政官（圖右）反成「嬌」點。記者張宏業／攝影

台北市殯葬管理處前副處長王文秀，被控利用2件殯葬處標案收受業者賄賂，廉政署29日搜索約談王女等7人到案，台北地檢署漏夜偵訊後，今晨依貪汙罪聲押禁見王女；戒護王女進入北檢的正妹廉政官，因長相清秀、五官立體，意外成為媒體捕捉的「嬌」點。

時任殯葬處課長歐陽更生、二殯停車場得標廠商、泰翔公寓大廈管理公司負責人蕭德銘，各交保5萬元；寶相閣實業公司負責人詹坤霖、泰祥承辦人陳永傑各交保20萬元；王文秀白手套陳子皓、易真電腦負責人（泰翔合作廠商）張簡鼎晉，各交保3萬元。

今天凌晨3點，王文秀在2名女廉政官戒護下，移送北檢準備由檢察官複訊，王女進入地檢署時，刻意用手將連身帽壓低，把頭部包到密不透風，深怕被媒體拍照，媒體追問「有圖利廠商嗎？」、「有收受賄賂嗎？」王女均未發一語；當時在王女左側戒護的一名女廉政官，因相貌清秀，氣質不俗，加上棕褐色俏麗短髮，在鏡頭下相當搶眼，反而成為吸睛亮點。

據了解，王文秀今年3月間，因辦理奠祭禮廳佈置採購案時，涉洩漏標案資訊護航定廠商，並從中收賄，遭檢廉搜索約談，檢察官當時聲請羈押，但法院裁定60萬元交保，現任職北市文山區公所主秘。