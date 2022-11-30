北市殯葬處前副處長涉貪 白手套深夜移送北檢複訊前
台北市殯葬管理處前副處長王文秀，被控於2019年間，利用2件殯葬處標案收受廠商賄賂，廉政署29日搜索17處所，約談王女等7人到案，其中陳姓白手套深夜移送台北地檢署複訊，王文秀目前尚在廉政署詢問，全案依違背職務收賄罪偵辦。
王文秀今年3月才因涉及圖利廠商遭檢方聲押，後來獲法院以60萬元交保，現任職北市文山區公所主秘；廉政署查扣手機過濾，從就通聯及相關內容分析，又發現王女利用職權在2起案件中收賄，估計不法所得約數十萬元。
據了解，王文秀涉索賄案件包括北市第二殯儀館停車場標案，還有某生命紀念館新建申請案件，但該生命紀念館的標案最後破局，此2案均透過陳男收賄。另名時任殯葬處科長歐陽更生，二殯停車場標案業者蕭德銘、承辦員陳永傑一併遭檢廉約談到案。
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