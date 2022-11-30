北市殯葬處前副處長涉貪 白手套深夜移送北檢複訊前

台北市殯葬管理處前副處長王文秀，被控於2019年間，利用2件殯葬處標案收受廠商賄賂，廉政署29日搜索17處所，約談王女等7人到案，其中陳姓白手套深夜移送台北地檢署複訊，王文秀目前尚在廉政署詢問，全案依違背職務收賄罪偵辦。

王文秀今年3月才因涉及圖利廠商遭檢方聲押，後來獲法院以60萬元交保，現任職北市文山區公所主秘；廉政署查扣手機過濾，從就通聯及相關內容分析，又發現王女利用職權在2起案件中收賄，估計不法所得約數十萬元。