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偷改汽車里程數高價出售 無良二手車商被判6月徒刑

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

從事汽車買賣三十餘年的58歲許男，將買來欲出售的福斯T6商旅車36萬1千餘里程數調降11萬餘後，以89萬9千元透過網路拍賣平台賣給柯姓民眾，柯民直到牽車到原廠檢修時才發現自己被騙，氣憤報警。新北地方法院依詐欺取財罪處許男6月徒刑，可易科罰金，並沒收其犯罪所得。

另外在偵查階段協助許男偽證的李姓男子，依偽證罪處3月徒刑，緩刑2年。

檢警調查，2019年許男以63萬9千元向和運租車買下福斯T6商旅車，當時車輛里程數為36萬1千餘公里，許男卻為了提高車輛售價，將車輛儀表板顯示里程數調降為11萬餘公里，並在數日後辦理驗車，使不知情的檢驗員將造假里程數登錄在車輛檢驗紀錄表內。

許男隨後將車輛委託在網路拍賣平台上，還勾選里程數「有保證」項目，隱藏曾調降里程數的事實，吸引柯姓民眾上鉤，以89萬9千元買下車輛，直到柯民將車輛牽到原廠維修時，技師以維修履歷告知，柯民才知車輛里程數被調降。

檢方偵查時，協助許男拍賣車輛、擔任業務員的李男還幫許男虛偽作證，謊稱許男妻子曾在車輛拍賣前打電話給他，要他除了將車輛型號T5改成T6外，還說里程數不保證，但檢方查出許男妻子根本沒打電話給李男過，且許男也只致電要求更改型號，另依偽證罪起訴李男。

合議庭審理時，許男辯稱是因車輛曾進行維修，才會調整到里程數，但說法不被合議庭採信。

合議庭認為，許男從事二手車輛買賣已有30餘年，卻為圖以高價出售車輛，故意調降里程數，影響中古車市場交易安全，而李男協助偽證也影響國家司法權行使、耗費司法資源，考量許男犯後未能達成和解、否認犯行，而李男達成和解，獲得柯民原諒並同意給予緩刑，依詐欺取財罪處許男6月徒刑，可易科罰金，並沒收其犯罪所得；李男依偽證罪處3月徒刑，緩刑2年。

從事二手車買賣三十餘年的許姓男子，因將里程數36萬餘公里的車輛調降成11萬餘公里後出售，被新北地院依詐欺取財罪處6月徒刑，可易科罰金。聯合報系資料照
從事二手車買賣三十餘年的許姓男子，因將里程數36萬餘公里的車輛調降成11萬餘公里後出售，被新北地院依詐欺取財罪處6月徒刑，可易科罰金。聯合報系資料照

里程數 詐欺 司法

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