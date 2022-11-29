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科學辦案神器！台大醫學院斥資近億首創法醫影像中心

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導

死因鑑定相當仰賴法醫相驗解剖，歐美日澳等先進國家20年來發展電腦斷層(CT)輔助解剖，法醫影像學日趨成熟，幫助解剖更準、更有效率，有時甚至不用解剖就可釐清死因，家屬接受度高。為趕上國際趨勢，法務部法醫所宣布將於北、中、南三區同步設置CT影像中心，今率先與代表北區的台大醫學院簽約。

這是全台唯一使用新採購CT儀器、唯一設置於醫學院的法醫影像中心，預計明年1月中旬建置完成，繼續協助鑑定，也繼續擔綱台灣法醫教育和研究的重鎮。

法務部部長蔡清祥表示，國人很排斥解剖，都希望盡量不要，但死因鑑定有時是不得不做，需要很努力跟家屬溝通。現在有科技協助，可以更快查出死因，不但有助檢察官辦案，家屬家受度也比較高。比如最近有一例食物窒息死亡，因無外傷，在過去只能仰賴解剖鑑定，現在CT一照，造成窒息的異物就一目了然。

蔡清祥表示，法務部致力於推動司法科學政策、提升科學證據品質，將於北、中、南三區同步設置CT影像中心。 北區為台灣大學，以教育部補助的9000多萬元整修地下室，採購最先進CT儀器，建置「國立台灣大學醫學院法醫影像中心」，預計明年1月中旬建置完成。

中區是與台中市民政局合作，由雲林基督教醫院捐贈CT，在台中市生命禮儀管理處崇德館相驗解剖中心，設置CT室，已於今年11月完工。 南區與高雄市政府民政局合作，規劃於高雄市殯葬管理處第一殯儀館解剖室設置CT，目前持續整建工程，預計明年中完工。

台大法醫所所長翁德怡表示，CT可提供大量資訊，協助法醫判斷。以槍擊案為例，CT掃描可確認子彈出入口、路徑上的創傷、彈頭及碎片的準確位置、預測可能彈道，對案件調查有重要參考價值。過去兩年來，台大醫學院與法務部合作試辦計畫，使用臨床淘汰的CT儀器來輔助解剖鑑定，由於所使用的是歷史非常悠久的CT儀器，掃一張影像就要兩個小時。

翁德怡表示，這次台大醫學院法醫影像中心採購了256切的CT儀器，甚至能做出3D模擬影像，未來推動國民法官時，可以在法庭上呈現出一般人都容易理解的影像鑑定結果。台大醫學院院長倪衍玄表示，CT主要是看物理結構的變化，屬於法醫影像學，台大法醫所的願景是還要包括質譜儀，也就是法醫毒物學，希望未來能持續進行研究、帶來突破。

法務部法醫所宣布將於北、中、南三區同步設置CT影像中心，今率先與代表北區的台大醫學院簽約。記者邱宜君／攝影
法務部法醫所宣布將於北、中、南三區同步設置CT影像中心，今率先與代表北區的台大醫學院簽約。記者邱宜君／攝影

台大 醫學院 法務部

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