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台北市文山區里長競選連任涉賄？ 北檢訊後請回

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

九合一選舉落幕，但調查局選前接獲情資，指台北市文山區老泉里現任里長高進來為尋求連任，涉在今年8月透過樁腳期約以現金賄選，今天搜索約談高男、樁腳及民眾共8人到案，詢後依違反選罷法移送台北地檢署複訊，檢方訊後命高男等8人請回。

據情資顯示，高進來這次面對挑戰者周良富，自認連任不易，透過樁腳早於選前3個月便開始布局，由地方上的樁腳私下找里民期約賄選，但最後仍不敵周男落選，沒想到還要面臨檢調查辦賄選。

據調查，每位行賄民眾收受賄款的地點、金額均有待釐清，檢方認為有必要詳細調查，訊後命高進來等人先請回。

本次直轄市市長選舉被告有168人、直轄市議員656人，縣市長有380人，縣市議員有1160人，鄉鎮市長有982人，鄉鎮市民代表有1568人；直轄市山地原住民區長有24人，直轄市山地原住民區民代表有49人，村里長選舉被告人數最多，高達3357人。

台北市文山區里長高進來涉賄遭約談。記者潘俊宏／攝影
台北市文山區里長高進來涉賄遭約談。記者潘俊宏／攝影

樁腳 2022大選 台北市選舉 賄選

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