台北市文山區里長競選連任涉賄？ 北檢訊後請回

九合一選舉落幕，但調查局選前接獲情資，指台北市文山區老泉里現任里長高進來為尋求連任，涉在今年8月透過樁腳期約以現金賄選，今天搜索約談高男、樁腳及民眾共8人到案，詢後依違反選罷法移送台北地檢署複訊，檢方訊後命高男等8人請回。

據情資顯示，高進來這次面對挑戰者周良富，自認連任不易，透過樁腳早於選前3個月便開始布局，由地方上的樁腳私下找里民期約賄選，但最後仍不敵周男落選，沒想到還要面臨檢調查辦賄選。

據調查，每位行賄民眾收受賄款的地點、金額均有待釐清，檢方認為有必要詳細調查，訊後命高進來等人先請回。