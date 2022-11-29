快訊

蔡總統博士論文正本明法庭「曝光」 彭文正：開心到不行

民進黨對「這件事」認知落差大 公衛學者：不檢討，立委總統也會輸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭男狂飲高粱放火燒人祖厝 囂張嗆警「龜兒子」下場慘

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭一名楊姓男子10月3日大喝高粱，酒後拿打火機放火燒陌生人祖厝，還拿鐮刀逼近對方，甚至持鐵棍毀屋砸車，警方獲報到場，他不但不配合，頻爆粗口大罵「龜兒子」，「一定要把你手、脖子弄斷」等。檢方偵結，依毀損罪、妨害公務等罪嫌起訴。

楊男事發當晚8點多，騎單車到朱姓男子位在礁溪的祖厝，以打火機點燃祖厝旁稻草堆。朱男接到親友來電得知火燒厝，晚間8點40分驅車到場，想要上前滅火，卻被持鐮刀的楊男逼近，朱嚇得立即逃往祖厝對面的親戚家躲藏並報警。

期間，楊男拿鐵棍弄凹該祖厝鐵門，車子玻璃破裂且車身、後車廂、車頂多處凹陷損壞，又持長棍叉起燃燒稻草堆，戳向祖厝百葉窗致燻黑，縣府消防局到場灑水，幸無延燒屋內雜物；楊男見朱逃往親戚家即跟上前，隨手拿石塊毀損其住家鐵門，導致鐵門玻璃、鐵條受損。

礁溪警分局三城派出所3警獲報到場，楊男不斷大聲咆哮罵警五字經、「龜兒子」等，之後到隔天凌晨還向3警恫嚇，「林北讓你們做不到退伍」、「林北要讓你死你就死」、「腳一定要把你鍘斷」，甚至出腳攻擊，警方當場查扣鐵棍、打火機、鐮刀、長棍。

楊男矢口否認犯行，稱案發前喝了750毫升的高粱酒，酒後意識不清，狡辯「我不知道」。檢方指出，楊男放火燒燬未有人所在的建築物未遂、毀損，以及妨害公務等罪嫌，犯意各別，行為互殊，請予以分論併罰，扣案的犯行所用之物均沒收。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

宜蘭地檢署。本報系資料照
宜蘭地檢署。本報系資料照

妨害公務 兒子 親戚

延伸閱讀

縣民日免費入園！宜蘭傳藝園區12月推好康 12月3日謝平安遶境邀全家同樂

《哈勇家》導演盼宜蘭人進戲院支持 林姿妙允諾全力推廣

影／宜蘭歡樂迎耶誕今晚點燈 耶誕老公公變身俏皮老頑童

最幸運候選人！陳琬惠輸了宜蘭縣長但遞補高虹安立委職

相關新聞

蔡總統博士論文正本明法庭「曝光」 彭文正：開心到不行

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認1984年畢業版英國倫敦大學政經學院（LSE）論文不存在訴訟，台北地方法...

宜蘭男狂飲高粱放火燒人祖厝 囂張嗆警「龜兒子」下場慘

宜蘭一名楊姓男子10月3日大喝高粱，酒後拿打火機放火燒陌生人祖厝，還拿鐮刀逼近對方，甚至持鐵棍毀屋砸車，警方獲報到場，他...

館長稱黃國昌說槍擊案被檢察官壓下不敢辦 新北檢：純屬虛構

「館長」陳之漢2020年8月28日凌晨在自家健身房前被槍手劉丞浩開三槍，他昨天在直播上稱警政高層有人透露「館長槍擊案不能...

基隆3里長參加2天1夜活動飯店起衝突 互告傷害全起訴

基隆市3名里長參加同一場前往宜蘭的2天1夜活動時，吳姓里長認為兩名何姓里長等7、8人在房間聊天音量過大，進房後和兩名何姓...

網媒報「高虹安小心！法務部加速偵辦」 法務部：自行編撰

有網路媒體以「高虹安小心！法務部加速偵辦選舉案，一有證據就提訴當選無效」為題報導民眾黨新竹市長當選人高虹安，法務部今天表...

南投慈聖宮酒後糾紛 委員之子夥友人打死遠親上訴駁回

南投縣紀男是慈聖宮委員之子，前年底紀等人在廟前烤肉喝酒，酒後紀不滿紀姓遠親辱罵父親，與父親雇用的林姓茶工，毆打遠親，導致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。