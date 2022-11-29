宜蘭男狂飲高粱放火燒人祖厝 囂張嗆警「龜兒子」下場慘

宜蘭一名楊姓男子10月3日大喝高粱，酒後拿打火機放火燒陌生人祖厝，還拿鐮刀逼近對方，甚至持鐵棍毀屋砸車，警方獲報到場，他不但不配合，頻爆粗口大罵「龜兒子」，「一定要把你手、脖子弄斷」等。檢方偵結，依毀損罪、妨害公務等罪嫌起訴。

楊男事發當晚8點多，騎單車到朱姓男子位在礁溪的祖厝，以打火機點燃祖厝旁稻草堆。朱男接到親友來電得知火燒厝，晚間8點40分驅車到場，想要上前滅火，卻被持鐮刀的楊男逼近，朱嚇得立即逃往祖厝對面的親戚家躲藏並報警。

期間，楊男拿鐵棍弄凹該祖厝鐵門，車子玻璃破裂且車身、後車廂、車頂多處凹陷損壞，又持長棍叉起燃燒稻草堆，戳向祖厝百葉窗致燻黑，縣府消防局到場灑水，幸無延燒屋內雜物；楊男見朱逃往親戚家即跟上前，隨手拿石塊毀損其住家鐵門，導致鐵門玻璃、鐵條受損。

礁溪警分局三城派出所3警獲報到場，楊男不斷大聲咆哮罵警五字經、「龜兒子」等，之後到隔天凌晨還向3警恫嚇，「林北讓你們做不到退伍」、「林北要讓你死你就死」、「腳一定要把你鍘斷」，甚至出腳攻擊，警方當場查扣鐵棍、打火機、鐮刀、長棍。

楊男矢口否認犯行，稱案發前喝了750毫升的高粱酒，酒後意識不清，狡辯「我不知道」。檢方指出，楊男放火燒燬未有人所在的建築物未遂、毀損，以及妨害公務等罪嫌，犯意各別，行為互殊，請予以分論併罰，扣案的犯行所用之物均沒收。

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