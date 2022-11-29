館長稱黃國昌說槍擊案被檢察官壓下不敢辦 新北檢：純屬虛構

「館長」陳之漢2020年8月28日凌晨在自家健身房前被槍手劉丞浩開三槍，他昨天在直播上稱警政高層有人透露「館長槍擊案不能辦，上面都壓住了不給辦」，新北地檢署今天澄清此說法純屬虛構，盼勿訛傳。

「館長」昨天在直播上稱，民進黨後面的人就是黑道，「館長的槍擊案跟他們有百分之一千的關係，這樣你們懂了嗎？」，他說，黃國昌幫他收集資料，「問到最後也是這樣講，警政高層內部有人也是這樣透露，不能辦，館長案子真的不能辦」，更稱「檢察官那邊我們問到最後，不能辦，上面都壓住了，不給辦，選完了嘛，我可以講了嘛，出來面對」。

新北地檢署今天發新聞稿澄清，強調槍擊案發生後，旋即分案由重大刑案組檢察官陳詩詩指揮偵辦。

檢方指出，經調查發現此案有犯罪組織介入，為求遏止、瓦解犯罪組織，陳詩詩連續指揮警方發動4波搜索，聲押禁見6人，更突破關鍵證人，查出先前寶和會涉及的槍擊案、擄人勒贖等案件，起訴寶和會長、副會長、幹部等11人，一審主嫌被重處18年6月，二審改判16年。

新北檢指出，因寶和會犯罪組織龐大，目前仍在持續向上溯源偵辦中，絕無「上面檢察官壓下來，不敢辦」，盼勿訛傳。

有參與槍擊案偵辦的林口警方私下指出，當時檢警為偵辦館長槍擊案，許多同仁多月停休未返家，累了就睡在分局，「案發初期更是連續三天未闔眼」，檢察官也是為此案費盡心力，「被說不敢辦很心寒」。