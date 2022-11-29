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基隆3里長參加2天1夜活動飯店起衝突 互告傷害全起訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市3名里長參加同一場前往宜蘭的2天1夜活動時，吳姓里長認為兩名何姓里長等7、8人在房間聊天音量過大，進房後和兩名何姓里長發生肢體衝突。吳姓里長後來又和黃姓男子在走廊，與其中一名何姓里長互毆，事後4人互告。基隆地檢署偵結，全依傷害罪嫌起訴。

檢方起訴指出，3名里長參加同場活動前往宜蘭旅遊，當晚在投宿地點吃過晚餐後，兩名何姓里長與等7、8人，回到房間泡茶聊天。

吳姓里長不滿何姓里長等人聊天聲音過大，當晚近10點時進房後，與兩名何姓里長發生口角，雙方進而徒手互毆，各有擦挫傷。旁人勸架，合力架開雙方，吳姓男子才離開房間。

到了晚上10點半左右，吳姓里長和黃姓男子在眾人聊天的房間外走廊，與其中一名何姓里長互毆，造成3人都受傷。

何姓里長傷勢嚴重，左眼和眼眶鈍淤傷併內壁眼眶骨折、結膜出血、口腔上方鈍淤傷併左上排2顆牙齒完全斷裂、1顆牙齒部分斷裂。吳姓里長頭部和身體多處鈍傷、頸部擦傷、右前胸壁和右上壁挫傷。黃男頭面挫傷、雙手擦傷。

檢察官偵訊後，依4人供述及衝突現場監視器錄影畫面、醫院診斷證明書等事證，認定3名里長和黃男均犯傷害罪嫌，提起公訴。

基隆市3名里長參加同一場前往宜蘭的2天1夜活動時發生肢體衝突，事後互告傷害，基隆地檢署偵結起訴。記者邱瑞杰／攝影
基隆市3名里長參加同一場前往宜蘭的2天1夜活動時發生肢體衝突，事後互告傷害，基隆地檢署偵結起訴。記者邱瑞杰／攝影

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