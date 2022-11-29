蔡總統博士論文正本明法庭「曝光」 彭文正：開心到不行

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認1984年畢業版英國倫敦大學政經學院（LSE）論文不存在訴訟，台北地方法院更一審今開庭，滯美被通緝的彭文正透過視訊開庭，蔡英文委任律師當庭提出博士學位證書原本供勘驗，另允諾明（30日）提出蔡英文博士論文正本，供法院參考。

蔡英文律師連元龍開庭時提出博士學位證書原本，說明博士學位取得過程，學生得先提交論文，經由電報及正式口試及格通知書後，取得博士學位，而蔡英文的博士學位證書也經駐英代表處認證。

但彭文正表示，他提的是確認蔡英文1984年博士論文不存在之訴，對方卻提出博士學位證書，兩者之間沒有關係，他舉例有如「質疑有沒有結婚，你卻帶個孩子給我看幹嘛？」要求律師回去問蔡英文到底有沒有論文；彭文正委任律師張靜、李震華也質疑證書的真實性。

法官問及蔡英文手中是否有博士論文的原本，是否有其他電子或實體本？連元龍指出，蔡英文有1984年申請口試、取得博士學位的論文正本，明開庭即可帶來法院勘驗，另國家圖書館、LSE圖書館也有全文可以下載。

張靜指出，LSE婦女圖書館中並非真正的博士論文，而只是一本書，倫敦大學政經學院博士論文有一定的格式，包括封面是藍皮、有防偽線、版權頁、編號，且採單面印刷，而蔡英文提出的版本則沒有編號、黑皮、雙面印刷版本，請求法院勘驗彭文正赴英查證的影片光碟、調閱國圖的論文來比對，並聲請傳喚「曾看過論文」的3位證人。

李震華也當庭聲請向教育部調閱封存30年的政治大學1984年12月8日核發蔡英文教師資格文件、總統府記者會檢附蔡英文學經歷一冊及博士倫問三冊等文件。

彭文正表示，蔡英文的博士論文與哈利波特一樣存放在LSE婦女圖書館，難道不生氣嗎？他認為應該要傳喚當事人，也就是蔡英文，來說明論文到底在哪裡，「不傳當事人，我們在這都是在講風涼話」。

張靜、李震華庭初仍持續爭執法官迴避、應停止訴訟、本案屬矚目案件應由合議庭審理，李震華一度被法官指示法警制止發言；彭文正也表示，他為了此案護照被註銷、被檢察官起訴、妻離子散，等了3年終於進入實質審理，「我開心到不行」。