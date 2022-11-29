網媒報「高虹安小心！法務部加速偵辦」 法務部：自行編撰

有網路媒體以「高虹安小心！法務部加速偵辦選舉案，一有證據就提訴當選無效」為題報導民眾黨新竹市長當選人高虹安，法務部今天表示，從未就具體選舉個案要求或指示如何處理，因此嚴正聲明，以免以訛傳訛。

報導說，高虹安日前遭控詐領助理費案，目前正由台北地檢署檢肅黑金專組檢察官偵辦中。北檢指出，此案以「他」字案偵辦中；法界表示，高若是一審被判有罪，將被予以停職，法務部認為報導誤導視聽，提出澄清。

法務部澄清指出，法務部為檢察行政機關，執掌檢察政策研擬及推動，對於個案向來秉持「不介入、不指導、不干預」的立場，並尊重檢察官職權行使。

法務部說，任何選舉案件是否提起當選無效之訴，是由承辦檢察官依法認定是否有提起當選無效之訴的事由，此權限為檢察官職權，並非法務部權責，法務部從未就具體個案要求或指示檢察官如何處理。

法務部指出，地方首長如涉犯貪污治罪條例而經判處有期徒刑以上之刑者，停止其職務，所以，是否停止職務，屬法律主管機關內政部的權責，而且相關規定與公職人員選舉罷免法當選無效之訴的要件及法律效果均不同，不容混淆。