南投慈聖宮酒後糾紛 委員之子夥友人打死遠親上訴駁回
南投縣紀男是慈聖宮委員之子，前年底紀等人在廟前烤肉喝酒，酒後紀不滿紀姓遠親辱罵父親，與父親雇用的林姓茶工，毆打遠親，導致遠親頭部撞地，返家後昏迷，送醫身亡，紀父託宮廟王姓主委刪監視器，4個多月後死者之子取得現場錄影才知實情，二審今駁回上訴，仍判紀、林7年10月徒刑。
判決指出，紀姓男子是南投縣慈聖宮委員之子，紀父經營茶園，聘林姓男子擔任採茶工，前年10月10日晚間，廟前舉辦烤肉活動，現場紀男與父親、林男，以及一名紀男遠親都有參加，不過紀男遠親在喝醉後，不院返家，還不斷以髒話，辱罵紀男父親。
紀、林二人聽到後，徒手毆打當時已喝醉，坐在貨車右前座的遠親，攻擊頭部、臉部，林把紀男遠親拉下車後，導致遠親跌倒在地，靠坐在輪胎旁，紀則是衝向遠親，繼續徒手拉扯，林則趁隙腳再踹遠親2腳，其他在場人士看到後，趕緊上前制止勸架，不過紀男遠親仍受有頭部出血、腦出血等傷勢，紀男遠親被載回家後，隔天上午即被家人發現失去意識，送醫身亡。
紀父擔心兒子與員工的犯行曝光，告知宮廟王姓主委，「他（死者）可能沒救了，幫忙刪除監視器」，王男就將宮廟硬碟的監視器格式化以滅證，紀父得知紀男遠親已死亡後，還電話告知死者兒子「你爸是跌倒摔死」。
死者兒子配合檢警相驗後，向檢警表示對父親死因沒有意見，紀男遠親遺體因此火化，但死者兒子在事隔4個多月後，收到當時在場劉姓女子錄下的手機畫面，才察覺父親死因有疑點，通知檢警調查，全案依傷害致死、湮滅證據罪送辦。
紀、林在案件審理時，都否認犯行，辯稱沒有犯下傷害致死的行為，紀父、王男則都承認有湮滅證據的犯行。
一審審理時，依醫院及法醫的報告，現場證人證詞等證據，認定紀、林犯行明確，判刑7年10月，紀父、王則判刑6月、5月，得易科，全案上訴台中高分院後，仍維持一審認定，駁回上訴，維持原判。
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