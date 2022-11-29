北市殯葬處前副處長再涉貪 北檢搜索17處約談7人
台北市殯葬管理處副處長王文秀今年3月甫因涉嫌洩漏殯葬處標案資訊，護航廠商得標，遭台北地檢署指揮廉政署搜索約談，北檢又查出她於2019年間，另涉嫌利用兩件殯葬處標案收受廠商賄賂，今指揮廉政署搜索王女及涉案廠商辦公室、住所共17處並約談7人，全案依違反貪汙治罪條例違背職務收賄罪等罪嫌擴大偵辦。
王女今年3月因涉嫌圖利廠商遭偵辦後，現任職北市文山區公所主秘。檢廉從上次查扣其手機，就通聯及相關內容進行分析，又發現她另利用兩起案件收賄，不法所得約數十萬元。
據了解，這次王女涉嫌在北市第二殯儀館停車場標案，以及某生命紀念館新建申請案件中，收受廠商賄款。另有一名公務員、時任殯葬處科長歐陽更生涉案，今天也一併遭檢廉約談。
今年3月，王文秀涉嫌自2020年至2021年間，洩漏殯葬處清潔維護勞務採購契約，以及第一、二殯儀館電子輓聯維運作委託服務兩標案招標資訊，護航林栢宗、林震兩業者以最有利標得標，涉嫌貪汙圖利罪，獲法院以60萬元交保，全案仍由北檢偵辦中。
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