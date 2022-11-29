涉嫌送毛毯行賄仍當選里長 檢方起訴將提當選無效

台中市霧峰區丁台里里長當選人施豐碧因涉入賄選，檢方查出他希望透過擔任社區發展協會的影響力勝出，其他幹部雖直言「協會不應牽扯政治」，但施仍趁送重陽節協會送毛毯時向選民拉票，雖僅被查獲1次行為，檢方仍依行賄罪嫌起訴他，建請法院褫奪公權，近日也將對施提當選無效之訴。

檢方起訴指出，施男（60歲）施今年4月起擔任社區發展協會理事長起，就希望透過團體影響力為他里長選舉增加勝算，7月協會討論發放重陽禮品時，施就提議在上方貼「理事長施豐碧贈」等字樣，但當下就被多數理監事以協會不應牽扯政治當場否決。

後來協會以每條130元採購毛毯作重陽節禮品，原本透過12位理監事負責發送，因其中1名理事找不到里民家請求施幫忙，施認為有機可乘9月19日登門撲空後，隔天刻意再相約要和里民拜訪，親自送上毛毯並說「我年底要選里長，請多支持」等語。

檢方訊時，施起初坦承拿毛毯贈送里民時，有主動向對方尋求支持，後改口否認辯稱，遇到里民那次沒有提到選舉；該名里民證稱，和施並不認識，施前來送毛毯過程經告知要競選里長並尋求支持，因自己當時很忙，就僅說「好啦好啦」幾句敷衍。

檢方認為，本件施交付的毛毯價格雖僅130元，依社會一般通念，雖未達高額厚禮程度，但就現今物價水準且為日常所需物品，若在無其他候選人行賄動作下，且該里民本身無特定支持對象，當可認定該毛毯仍具有「對價性」，仍足以影響投票人意象。