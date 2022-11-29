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台中今年首件查賄案檢方偵結 未達起訴門檻不起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

九合一大選上周落幕，選前全台檢警調針對查賄卯足全力，台中地檢署10月首宗破獲賄選案中，以太平區陳姓女里長候選人涉嫌假借發救濟物資名義送白米、千元普渡箱行賄，當時以陳涉犯行賄罪嫌命3萬元交保，未料經檢察官詳查後，認為陳女非僅單一發送選區里民，偵結予以她不起訴。

為杜絕賄選風氣，每到選前全台各地檢署查賄總動員，有別以往舉辦各式反賄宣導，今年則更重視積極查賄成果，檢方也連日主動發新聞稿說明破獲案例、相關進度。台中地檢首宗破獲太平陳姓女里長候選人涉賄案，同樣於執行後隔天發布，但進一步偵查以她嫌疑不足，予以不起訴處分。

台中地檢署10月7日新聞稿指出，檢察官黃裕峯10月6日指揮重案支援中心檢察事務官、警方及調查局等單位，搜索太平區陳姓里長候選人競辦、受賄選民等12處所。查獲陳女涉嫌3月決定參選里長後，就在自己營業處所以發放救濟物資為名義，發放白米1包給選區內低收入戶選民，並請託支持。

新聞稿指出，陳女至8月31日登記參選前後，又假借宮廟發放救濟物資名義，前往選區內列冊低收入戶選民15人住處，親自發放普渡物品箱（市價估超過1000元），同時發放競選文宣品，並請託選舉投票支持。

檢方當時以陳女涉嫌違反選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪，檢察官複訊後，以陳女犯罪嫌疑重大，諭知她3萬元交保。

檢方訊時，陳女辯稱自己擔任宮廟副會長，米、農民曆都是宮廟請他去發，物資則原本是現任里長去發給低收入戶，但因這次里長不去，宮廟才改找她去幫忙送，發送對象名冊也是宮廟提供，自己是以宮廟名義去送；另有里民證稱，前幾年曾收過該宮廟送給中低收入戶的物資。

檢方認為，可見宮廟在這次選前，並非全無對中低收里民送物資先例，根據宮廟會議計畫，今年3月就已擬定8月發救濟物資計畫，無證據顯示宮廟明知陳女要選里長並支持她，難認陳女有假借發放宮廟物資名義行賄犯意聯絡，經檢方偵查後認為陳女未達起訴門檻，偵結予以不起訴處分。

中檢表示，檢察官偵辦案件並非僅就不利事證追查，對於被告有利部分也會詳加釐清，無論不利、有利證據綜合判斷，本件不起訴處分後仍會依職權送台中高分檢再議，全案尚未確定。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

低收入戶 檢察官 賄選

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