苗檢選後持續查賄 樁腳涉買票傳喚到案後交保

苗栗縣三義鄉代選舉落幕，吳姓落選人及彭姓妻子涉與呂姓、邱姓2名樁腳現金賄選，檢方傳喚到案後聲請羈押禁見彭、呂等2人，法院裁定彭女以15萬元、呂姓樁腳以10萬元交保。

另外，邱姓樁腳雖犯投票行賄罪的犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，檢方准予2萬元交保；吳男及選民均請回。

苗栗地檢署今天透過新聞稿指出，檢察官張文傑指揮苗栗縣警察局刑警大隊、法務部調查局台中市調查處，偵辦三義鄉民代表吳姓落選人、彭姓妻子及呂姓、邱姓2名樁腳涉嫌現金賄選案件，24日發動搜索，並傳喚多人到案說明。

地檢署表示，吳男、彭女、呂姓樁腳在昨天選後才到案應訊，檢察官訊問後，認為彭女及呂姓樁腳涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見，法院裁定各以新台幣15萬元、10萬元交保。

根據選舉結果，涉嫌賄選的吳姓鄉民代表候選人選區共有3人參選，應選2名，吳姓候選人並未當選。

地檢署表示，選後不代表躲過，查賄團隊積極查緝多起賄選及幽靈人口案件，將讓利用金錢影響選舉結果者確實負起其刑事責任。

檢方指出，目前正盤點各當選人是否涉及公職人員選舉罷免法第120條情事，若符合提起當選無效之訴要件者，將檢具事證於主管機關公告當選名單後30天內向苗栗地方法院提起當選無效之訴。