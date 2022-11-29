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南投縣10月汽機車酒駕125件 道安與計程車隊推出代駕

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

天氣逐漸轉涼，南投縣道安團隊公布10月份酒駕頻傳，汽機車仍有125件酒駕件數，適逢冬至將至，南投縣警局表示除執行酒駕取締專案外，並與縣內計程車隊共同推出「酒後代駕服務」，請民眾飲酒後勿自行駕車，多加利用計程車業者提供代駕。

南投縣道安會報指出，縣內現在共有8家計程車行，計程車數量雖然不多，且集中在四大鄉鎮，車隊分別為南投市三友、竹山鎮全成、草屯鎮如意、啟泰及埔里鎮國聯、埔里、建宏、埔里四輪同心會，民眾每逢傳統連假及節氣進補，難免多喝兩杯，提醒貪杯民眾，酒後駕車只要吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克以上，警方就會依法開單，如果每公升0.25毫克以上，還會依公共危險罪移送法辦。

縣府再次提醒，酒駕新法於3月31日正式上路，修法加重處罰包括酒駕累犯紀錄由5年延長至10年，並加重罰鍰、吊銷駕照，公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實，而且「同車乘客」罰鍰提高為6000元至1萬5000元等規定，並處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金，如因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。

南投縣警局指出，去共年取締酒駕1071件，其中移送745人，發現不少民眾仍存僥倖心態，除透過員警小區域巡邏勤務，不定時不定點小區域執行盤查路檢取締外，由各分局規畫多次防制危險駕車及取締酒後駕車路檢專案性勤務，針對民眾年終飲宴外出聚餐飲酒情形增加，特別規畫取締酒後駕車專案勤務；相關代駕聯絡資訊在縣府官網、警察局交通隊官網都可查詢，並於各大飲酒場所亦有提供代駕服務資訊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南投縣加強冬季及過年前期間取締酒駕路檢大執法，以降低車輛肇事率。圖／南投縣警局提供
南投縣加強冬季及過年前期間取締酒駕路檢大執法，以降低車輛肇事率。圖／南投縣警局提供
南投縣加強冬季及過年前期間取締酒駕路檢大執法，以降低車輛肇事率。圖／南投縣警局提供
南投縣加強冬季及過年前期間取締酒駕路檢大執法，以降低車輛肇事率。圖／南投縣警局提供
南投縣加強冬季及過年前期間取締酒駕路檢大執法，以降低車輛肇事率。圖／南投縣警局提供
南投縣加強冬季及過年前期間取締酒駕路檢大執法，以降低車輛肇事率。圖／南投縣警局提供

酒駕 南投 計程車

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