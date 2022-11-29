台中夜店8人亂鬥監視器被刪 副店長、領班二審仍無罪

西屯區知名夜店去年底有8人打架，警方向夜店調閱監視器時，才發現畫面被刪除，夜店的蕭姓副店長、江姓領班被檢方依湮滅證據罪起訴，一審認定刪除、備份按鈕在同一頁面，不能排除誤刪可能，判無罪，二審今駁回上訴，仍判無罪。

判決指出，去年12月31日，西屯區一家夜店發生鬥毆案件，林姓男子等8人被警方依傷害、聚眾鬥毆罪帶回偵辦，不過警方在向當時夜店的蕭姓副店長（33歲）、江姓領班（28歲）調閱夜店一樓、門口的監視器，發現檔案都已被刪除。

檢警認定，該系統要刪除進行「格式化」時，螢幕中央會出現警告畫面，告知「清除硬碟HDDI確定嗎」，還有是、否兩個選項，如果一開始真的誤按格式化，後來警示畫面出現時，也會發現，但江仍沒有選擇備份，而是格式化，不符常情，而且當時江是受到蕭以無線電告知，警方要調監視器，因此認定二人涉湮滅證據罪起訴。

一審時，二人都否認犯行，江男辯稱，因為當時情況緊急，不慎將扣案的5台監視器主機中的2台格式化，以為操作的方式是在備份，而蕭男則辯稱，沒有叫江刪除畫面，僅有以無線電告知，警方要調閱畫面，請他快點處理。

一審認為，該系統格式化與備份錄影畫面操作，都是由點擊滑鼠右鍵開始，格式化、備份案件都在同一個頁面，不能排除江是不熟悉操作而誤按刪除情形，另外，檢方也沒有提供其他證據，證明二人有共謀湮滅證據，判二人無罪。