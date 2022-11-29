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3網友砸錢加入投資群組慘套牢 投顧老師「程大」被起訴
程姓男子以暱稱「程大」傳授個人股市分析心得，在臉書擁有一票粉絲，呂姓網友等3人花錢加入「程大」投資群組，結果跟單卻慘住套房，３人不甘損失向調查局檢舉，檢方調查後，認為程男沒有投顧資格，卻對外分享投資心法，偵結依違反證券投資信託及顧問法將他起訴。
檢方調查，51歲程男在臉書個人頁面以暱稱「程大」，2018年9月間陸續發表個人對台股的分析心得，吸引眾多網友前往朝聖，程大也會不定時向網友分享投資意見。
呂姓男子等人聽信「程大」明燈，每月花了2萬8000元至2000元價格，加入程男所組的私人網路聊天室、LINE群組，程則會將每天盤中個股訊息傳上群組，讓花錢的粉絲可以「跟單」一起賺大錢。
結果呂男等人跟單後沒賺到錢，反而遭股市套牢，他們不甘損失，於是向調查局檢舉。檢調偵查時，程否認有收顧問費，還說帳戶裡面粉絲匯進來的款項，是他協助辦理地政業務的代書費。
但呂男等人提供其他網友的對話紀錄，以及群組裡的相關投資訊息，證明除了他們3人外，也有不少粉絲花錢加入「程大」會員，檢方調查後，認為程男沒有金管會許可，卻私下招攬投顧業務，提供投資分析意見，綜合相關事證，偵結依違反證券投資信託及顧問法將程男起訴。
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