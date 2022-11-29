罰不怕？台東男子酒駕11次 判6月徒刑併罰9萬元

台東1名黃姓男子今年10月酒駕騎車遭警攔查送辦，檢察官依公共危險罪起訴，法院審理時發現黃男已有11次酒駕紀錄，法官認黃男行為罔顧公眾及自身安全，多次酒駕受罰後仍不知戒慎悔改，判處6月有期徒刑，併科9萬元罰金。

判決書指出，黃男今年10月26日酒後騎車上路，行經金峰鄉東64線公路時，被員警攔查，員警聞到黃身上散發濃濃酒氣，遂施予酒測，測得其呼氣酒精濃度竟高達每公升1.10毫克，當場將人帶回派出所偵辦。

檢察官偵結依公共危險罪提起公訴，法院審理時黃對其酒駕行為坦承不諱，不過，法官調閱資料發現鄭男從2006年起至2022年已有11次酒駕紀錄，其中2008年就連續酒駕3次，且酒測值都逾1.0毫克，執行完畢，又一再犯公共危險罪。