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偵辦柬埔寨詐騙案 桃檢今起訴「萬源娛樂」7成員

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園地檢署偵辦柬埔寨詐騙案，發現「萬源娛樂」集團以高額獎金利誘國人出國工作，實則逼迫被害人行騙及招攬其他被害人，還以電擊、關黑屋等方式控制行動，共26人受害。檢察官林郁芬、林弘捷和陳嘉義偵辦後，今依違反人口販運法起訴該集團人事部及後勤組共7名成員。

檢方指出，該組織分工細膩，人事部對外宣稱公司高底薪、高獎金且性質單純，誘騙國人赴國外工作。後勤組則分兩批人，一批負責求職者出國前旅宿、國內機場接送和變造新冠疫苗接種記錄卡，另一批人在柬埔寨負責電腦維修和控管求職者行騙。

該組織號稱工作內容單純，實則誘騙國人赴國外行騙，且設有業績門檻，若未成功招募他人赴柬埔寨，將沒收護照和限制行動，除非給付台幣60萬元贖金，否則無法返國。此外，該集團對反抗者也施以暴力手段，除了毆打、電擊和黑屋禁閉，成員教戰守則對反抗者更有「轉賣他處」辦法。全案有26人受騙出國，另有2人在出國前夕被救出。

檢方表示，本案因犯嫌及案源不同，所以先後由不同檢察官辦理，主任檢察官蔡妍蓁、楊植鈞召開專案會議後，成立卷證分析小組，確認眾多案件彼此之間的關聯性後，共同偵查終結，起訴對象有該組織人事部何姓組長及後勤組楊姓、蔡姓、詹姓、李姓和沈姓等7名組員。

桃園地檢署偵辦柬埔寨詐騙，今起訴「萬源娛樂」7名成員。記者陳俊智／攝影
桃園地檢署偵辦柬埔寨詐騙，今起訴「萬源娛樂」7名成員。記者陳俊智／攝影

柬埔寨

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