士林分署12月6日拍賣汪傳浦妻房產 底價3053萬元

行政執行署士林分署今天表示，12月6日將拍賣已故軍火商汪傳浦的妻子葉秀貞名下士林區房產，底價已降至新台幣3053萬餘元；另將拍賣中國抽砂船，底價1320萬餘元。

法務部行政執行署士林分署新聞稿指出，將於12月6日舉行「123全國聯合拍賣會」，其中台北地檢署為追徵犯罪所得，囑託拍賣的汪傳浦妻子葉秀貞名下房產，歷經多次流標，屆時將再進行拍賣。

士林分署表示，葉秀貞房產位於台北市士林區至善路二段，她擁有1/2產權，另1/2產權為汪傳浦所有，因欠稅已遭拍賣；此不動產位於外雙溪生活圈，鄰近故宮博物院、東吳大學，此次拍賣底價已降至3053萬餘元。

此外，福建連江地方檢察署與士林分署合作拍賣中國抽砂船「展勝98號」，這艘船於2011年建造完工，總噸位達2820噸，屬「自吸自卸」型態船舶，機艙設備、駕駛台、導航及監控儀器、抽砂設備一應俱全。

士林分署表示，「展勝98號」將於12月6日進行第2次拍賣，底價1320萬餘元，有興趣的民眾可依拍賣公告所載日期時間至第十海巡隊辦公大樓登記，將由海巡人員協助引導登船觀看。

士林分署說，若民眾不方便到馬祖，也可以到士林分署透過VR（虛擬實境）設備觀覽「展勝98號」，或連結士林分署官網或臉書，透過滑鼠點閱抽砂船影片及360度環景照片。