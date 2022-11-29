快訊

曾涉私菸案...邱議瑩弟選後升官掌飛安 華航內部批：完蛋了

大學特選面試不到2分鐘 重複報名「贏者全拿」不公平？

改變海戰的利器？土耳其「這武器」發展值得台灣借鏡

士林分署12月6日拍賣汪傳浦妻房產 底價3053萬元

中央社／ 台北29日電

行政執行署士林分署今天表示，12月6日將拍賣已故軍火商汪傳浦的妻子葉秀貞名下士林區房產，底價已降至新台幣3053萬餘元；另將拍賣中國抽砂船，底價1320萬餘元。

法務部行政執行署士林分署新聞稿指出，將於12月6日舉行「123全國聯合拍賣會」，其中台北地檢署為追徵犯罪所得，囑託拍賣的汪傳浦妻子葉秀貞名下房產，歷經多次流標，屆時將再進行拍賣。

士林分署表示，葉秀貞房產位於台北市士林區至善路二段，她擁有1/2產權，另1/2產權為汪傳浦所有，因欠稅已遭拍賣；此不動產位於外雙溪生活圈，鄰近故宮博物院、東吳大學，此次拍賣底價已降至3053萬餘元。

此外，福建連江地方檢察署與士林分署合作拍賣中國抽砂船「展勝98號」，這艘船於2011年建造完工，總噸位達2820噸，屬「自吸自卸」型態船舶，機艙設備、駕駛台、導航及監控儀器、抽砂設備一應俱全。

士林分署表示，「展勝98號」將於12月6日進行第2次拍賣，底價1320萬餘元，有興趣的民眾可依拍賣公告所載日期時間至第十海巡隊辦公大樓登記，將由海巡人員協助引導登船觀看。

士林分署說，若民眾不方便到馬祖，也可以到士林分署透過VR（虛擬實境）設備觀覽「展勝98號」，或連結士林分署官網或臉書，透過滑鼠點閱抽砂船影片及360度環景照片。

海巡 馬祖 東吳大學

延伸閱讀

「洪家手作」不堪疫情虧損歇業 行政執行署追徵補貼

搶便宜！彰化行政執行署將拍賣2進口轎車及1筆土地

高雄男無照酒駕又拒測吞18.9萬罰單 想脫產透天遭查封

2男子酒駕拒測不繳罰款 行政執行署開鍘

相關新聞

永豐金控創辦人何壽川背信 一審遭判8年6月 沒法換護照

永豐金控創辦人何壽川被控挪用資金違法放款而獲3億元不法利益，一審依證交法加重特別背信罪判他8年6年徒刑，案件上訴台灣高等...

南投縣10月汽機車酒駕125件 道安與計程車隊推出代駕

天氣逐漸轉涼，南投縣道安團隊公布10月份酒駕頻傳，汽機車仍有125件酒駕件數，適逢冬至將至，南投縣警局表示除執行酒駕取締...

台中夜店8人亂鬥監視器被刪 副店長、領班二審仍無罪

西屯區知名夜店去年底有8人打架，警方向夜店調閱監視器時，才發現畫面被刪除，夜店的蕭姓副店長、江姓領班被檢方依湮滅證據罪起...

3網友砸錢加入投資群組慘套牢 投顧老師「程大」被起訴

程姓男子以暱稱「程大」傳授個人股市分析心得，在臉書擁有一票粉絲，呂姓網友等3人花錢加入「程大」投資群組，結果跟單卻慘住套...

偵辦柬埔寨詐騙案 桃檢今起訴「萬源娛樂」7成員

桃園地檢署偵辦柬埔寨詐騙案，發現「萬源娛樂」集團以高額獎金利誘國人出國工作，實則逼迫被害人行騙及招攬其他被害人，還以電擊...

罰不怕？台東男子酒駕11次 判6月徒刑併罰9萬元

台東1名黃姓男子今年10月酒駕騎車遭警攔查送辦，檢察官依公共危險罪起訴，法院審理時發現黃男已有11次酒駕紀錄，法官認黃男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。