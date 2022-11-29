盜伐國有地柚木2.72噸 台南男認罪獲緩刑

許姓男子4月5日在台南南化區第51林班，盜伐柚木共計2.72噸，駕駛報廢自小貨車至南179鄉道產業道路旁，操作怪手將柚木吊掛至車上再以鏈鋸裁切，當場被查獲，台南地院認他犯竊取森林主產物罪處1年，併科罰金100萬元，緩刑3年，應向公庫支付5萬元及提供60小時義務勞務。

許於偵查及審理中均坦承不諱，經嘉義林區管理處玉井工作站技佐證述國有林木遭砍伐過程明確，另有保安警察第七總隊搜索扣押筆錄及盜伐地航照圖等證物佐證，認事證明確。而扣案贓木價金查定，柚木2.72噸，價值約2萬6433元。

台南地院認為，許犯森林法中於保安林以鋸切，破壞生立木生長的方式竊取森林主產物罪。審酌他為圖一己私利，竟竊取屬森林主產物柚木，對森林資源保育造成損害，惟念許犯後坦承犯行，顯有悔意，衡以其犯罪動機、目的、手段、所生危害等一切情狀，認許犯森林法中竊取森林主產物罪，處1年徒刑，併科罰金100萬元。

同時，許因一時失慮觸犯刑罰，犯後坦承犯行，已有悔悟，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定後向公庫支付5元，及提供60小時的義務勞務。