永豐金控創辦人何壽川背信 一審遭判8年6月 沒法換護照

永豐金控創辦人何壽川被控挪用資金違法放款而獲3億元不法利益，一審依證交法加重特別背信罪判他8年6年徒刑，案件上訴台灣高等法院。何以於「永豐金證券（亞洲）」「永豐銀行（中國）」「永豐銀行香港分行」等海外金融帳戶須定期對客戶更新辦理KYC（Know Your Client）程序，聲請暫時解除限制出境、出海處分一周，高院駁回。

何壽川表示，因這3家金融機構要定期對客戶更新辦理KYC程序，查核客戶真實身分，近日要求他必須提供有效的護照以確認身分。但何的護照過期，必須重新向外交部領事事務局申請換發護照，當他申請換發時，外交部領事事務局人員告知，法院曾發函表示他因案遭限制出境、出海，依護照條例規定不予核發。

高院認為，何壽川提出本件聲請，並非維持生活所必要，也不是不可或缺的行為，沒有亟待出境的具體事由；且「Know Your Client」是金融機構為遵循洗錢防制或打擊資恐相關規範，確認客戶身分，以了解客戶是否符合相關合規性，進而審視客戶及實質受益人身分所取得資訊是否足夠，並確保資訊更新，並因各國所涉法規而略有差異。

高院指出，金融機構對客戶進行KYC查核與日常交易持續監控，有防制洗錢與打擊資助恐怖主義等風險性評估目的，若客戶涉有訴訟事件，自應使金融機構知悉客戶目前涉案情況，以利金融機構後續風險控管，而何壽川自2008年11月28日起至2017年6月19日擔任永豐金控公司董事長、永豐銀行董事，對內為股東會、董事會及常務董事會主席，對外代表永豐金控公司，除具有相當身分辨識可能外，何以「確認身分」請求暫時解除限制出境及出海，換發護照，將使相關金融機構無從獲悉他所涉案件進行情形，違反「KYC」的風險評估目的和規範精神。

因何壽川違反證券交易法等罪名犯罪嫌疑依然重大，被訴重罪常有高度逃亡可能，他一審遭判處8年6月徒刑，高院認為不是沒有逃亡境外、脫免刑責的動機。高院指有相當理由認為何可能逃亡，為讓審判程序順利進行、日後刑罰可執行，因此駁回何的聲請。