律師誣遭點名和石木欽飲宴 監察院明發澄清新聞稿換和解

佳和集團前董事長翁茂鍾曾委任過的律師吳孟勳，認為監察院不實指控他和公務員懲戒委員會前委員長石木欽共同不當飲宴，侵害名譽權，提告請求監察院國賠100萬元，另要求監察委員王美玉、高涌誠連帶求償100萬元，雙方今天成立和解，監察院將會發新聞稿澄清。

台北地方法院今開庭，吳孟勳委任律師和監察院訴訟代理人、律師當庭確認和解內容，包括11月30日中午12時發布第一份新聞稿，除刊登在監察院網站，並發簡訊通知媒體記者，新聞稿也會同步置於王美玉、高涌誠監察委員專區。

雙方和解範圍包括吳孟勳請求監察院國家賠償、請求王美玉和高涌誠損害賠償，成立和解後，吳孟勳不得依案件相關事實再對監察院、王美玉及高涌誠提任何司法救濟；雙方除了新聞稿內容外，也不得具名或匿名接受媒體詢問。

吳孟勳委任律師和監察院代表確認過和解筆錄內容，確定今日成立訴訟上和解，並各自負擔訴訟費用。

吳孟勳原先提告主張，王美玉、高涌誠開彈劾石木欽記者會，提出「佳和炒股案高院審理時，石木欽與翁茂鍾、吳孟勳有不當接觸」，且高涌誠推由王美玉發言指他「還有一個辯護人，就是律師吳孟勳，也有不當接觸，我們都很清楚，被告、律師、法官都不應該見面」等語，事後由監察院發布新聞稿。