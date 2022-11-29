移工2年74次盜領老闆529萬 落網僅吐回55萬 判2年2月

印尼籍莎姓女移工在台中太平某機械廠任職，因常和李姓女老闆貼身接觸，先是闖進她房間偷現金，又擅自取信用卡至超商ATM盜領，維持近2年猛偷74次才被發現，累計竊得高達529萬1000元現金，落網遭法院收押，至今也僅還老闆55萬元；法院依75罪判她2年2月徒刑，可上訴。

檢警調查，莎女在太平區某機械工廠上班，因工作上機會得知李姓女老闆的銀行帳號提款卡存放位置、帳號密碼，竟趁著老闆未察覺時，2020年9月4日起偷拿卡片冒充李本人到超商，一口氣分3次盜領出4萬1000元現金，之後再若無其事放回原位。

因莎女首次成功得手認為不會被發現，之後就大膽以每周數次頻率，不斷拿李女提款卡到超商、銀行的ATM連續盜領，金額從1000元至3萬元不等，後期甚至大膽單日就猛領高達10萬元現金，貪婪行為直到今年6月7日才被發現。

後來李女察覺公司帳戶有多筆不明資金流出，報警後才查出原來是內鬼，前前後後統計莎女一共盜領74次，累計金額高達526萬9000元；檢警更連帶查出，莎2019年還曾潛入李女和先生臥房，偷走他們屋內2萬2000元現金，莎女落網後也遭法院裁定收押至今。

莎女在警詢、偵訊及審理時均坦承不諱，和李姓老闆指證相符，並有帳戶交易明細、莎女盜領時監視器截圖可佐證。

法院查，莎女曾供稱「她會趁老闆娘把包包放在車上的時候，就把卡片拿起來，然後再找時間去領，領完再放回去」，可見她每次拿金融卡盜領都是基於個別犯意為之，應分予論74罪。

法院審酌，莎女為滿足私慾竊取老闆金融卡盜領、偷現金，造成李等損失達529萬1000元，考量莎犯後坦承、態度尚可，目前擔任看護等。