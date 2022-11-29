侵占6000萬吐600萬 律師公會「神鬼女會計」判刑4年

被律師界稱為「神鬼女會計」的台北律師公會前女會計李雪琴，利用處理財務機會侵占6000萬元公款，多次依業務侵占罪起訴、追加起訴，李女認罪，但無法交待贓款去向，台北地院今天判她有期徒刑4年。可上訴。

依台北地檢署指控，李雪琴利用處理公款的機會，2017年起連續三年每年侵吞約600萬元公款繳納私人保險費、母親看護費用等。

檢方查出，李雪琴負責公會金融帳戶調度， 趁年度理監事改選、新任理監事不熟悉業務的空檔侵吞款項，犯罪時間至少3年；2020年公會改選理監事，查帳揭發李女犯行，檢方偵查，多次依業務侵占罪起訴，認定她的犯罪所得6000萬元。

法院日前召開辯論庭，李雪琴說，侵占得來的款項多用於家用、繳交貸款，因貸款利息利滾利的關係，才累積龐大債務，強調犯罪所得不到檢方稱的6000萬元，至於究竟侵占了多少「我已經不想算了」。

李雪琴稱，她是利用幫忙公會轉帳的時候，每次將約40、50萬元的錢扣下來，但侵占的總數不想再去查。

公會委任的律師團說，李雪琴1998年到律師公會上班之後，即用以多報少、存取不存入相關手法犯罪，李女犯罪時，選擇不同銀行、不同帳戶，且每次犯案都有不同的說詞，犯後態度差，「絕非真心悔悟」。

公會律師表示，李雪琴犯罪次數多，不能數罪併罰，應該每犯一罪論處一罪，且李女曾返還640萬元加上20萬元的會計鑑識費用，是因東窗事發才回補，660萬元返還時稱只侵占了一個年度，再被查出其他犯行後即不再還錢。