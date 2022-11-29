侵占6000萬吐600萬 律師公會「神鬼女會計」判刑4年
被律師界稱為「神鬼女會計」的台北律師公會前女會計李雪琴，利用處理財務機會侵占6000萬元公款，多次依業務侵占罪起訴、追加起訴，李女認罪，但無法交待贓款去向，台北地院今天判她有期徒刑4年。可上訴。
依台北地檢署指控，李雪琴利用處理公款的機會，2017年起連續三年每年侵吞約600萬元公款繳納私人保險費、母親看護費用等。
檢方查出，李雪琴負責公會金融帳戶調度， 趁年度理監事改選、新任理監事不熟悉業務的空檔侵吞款項，犯罪時間至少3年；2020年公會改選理監事，查帳揭發李女犯行，檢方偵查，多次依業務侵占罪起訴，認定她的犯罪所得6000萬元。
法院日前召開辯論庭，李雪琴說，侵占得來的款項多用於家用、繳交貸款，因貸款利息利滾利的關係，才累積龐大債務，強調犯罪所得不到檢方稱的6000萬元，至於究竟侵占了多少「我已經不想算了」。
李雪琴稱，她是利用幫忙公會轉帳的時候，每次將約40、50萬元的錢扣下來，但侵占的總數不想再去查。
公會委任的律師團說，李雪琴1998年到律師公會上班之後，即用以多報少、存取不存入相關手法犯罪，李女犯罪時，選擇不同銀行、不同帳戶，且每次犯案都有不同的說詞，犯後態度差，「絕非真心悔悟」。
公會律師表示，李雪琴犯罪次數多，不能數罪併罰，應該每犯一罪論處一罪，且李女曾返還640萬元加上20萬元的會計鑑識費用，是因東窗事發才回補，660萬元返還時稱只侵占了一個年度，再被查出其他犯行後即不再還錢。
律師團說，曾與李雪琴召開3次協調會，李女拒絕調解，且從來不提清償方案，李女想獲取輕判後保有巨款，因此建議法院從重量刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言