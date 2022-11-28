疑遭連江縣議員候選人買票 海大12學生訊後請回
某連江縣議員候選人疑曾向首投族的國立海洋大學學生賄選，已被諭令新台幣10萬元交保，涉案的12名大學生訊後飭回。
福建連江地方檢察署今天發布新聞稿指出，選前掌握情資，有參選人向大學生賄選，隨即指派檢察官調查。專案小組在選前一天，確認涉嫌受賄大學生都陸續從松山機場搭機抵馬後，立即請行政院海洋委員會馬祖海巡隊支援巡防艇，安排專案人員自南竿福澳碼頭跨海，前往北竿查察賄選，搜索某縣議員參選人住處、某大學馬祖校區行政人員辦公室等處所，並同步在台灣本島及馬祖傳喚多達16人。
經檢察官複訊後，認為涉嫌賄選的北竿鄉某縣議員參選人的女兒、某鄉代參選人外甥共2人，涉犯投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，已聲請羈押獲准。
另外，涉嫌行賄的某縣議員參選人諭令10萬元交保，其餘涉案人，包括12名大學生訊後請回。
據了解，海洋大學馬祖校區3系的學生，於大學二年級時要到馬祖讀書一年，不少學生會把戶籍由台灣遷到馬祖，可享往返台馬的交通優惠，設籍4個月後有投票權。
海洋大學晚間發布聲明表示，校方秉持「學術中立」精神，一向尊重校內師生依法行使公民權，也未曾以校方立場，干涉教職員學生行使公民權，呼籲校內人員參與公共事務時要戒慎言行，避免損及自身名譽及校譽。
校方表示，校方將加強相關素養教育，提升公民法治意識。此事發生後，已配合相關單位處理，輔導相關人員。
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