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檢察界三巨頭拍板 偵辦八八會館雙北檢完成分工

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

針對名模錢帥君男友「小明」郭哲敏、蘆洲角頭「鱸鰻」林秉文地下匯兌集團引發的八八會館之亂，台高檢檢察長張斗輝今天邀集台北、新北地檢署兩位檢察長林邦樑、毛有增檢察長共同商議，會後由上述檢方三巨頭拍板，確定地下匯兌衍生的洗錢部分，由新北檢偵辦；至於警察貪瀆部分則交由台北地檢署偵辦。

八八會館背後案情盤根錯節，為求加速統合、協調證據調查，以及分工合作儘速釐清事實，確立偵查及證據調查方向，下午張斗輝親自邀集雙北地檢首長，北檢由林邦樑帶同重大黑金專組主任檢察官與承辦檢察官，新北檢同樣由毛有增率同主任檢察官與承辦檢察官，共同至台高檢開會討論。

會中，張斗輝也指示台高檢主任檢察官鄭鑫宏與會，就案件如何分工合作、證據調查、管轄權等事項達成共識，其後將依照各自分工部分儘速偵辦釐清事實，並由台高檢統合協調偵辦行動。

針對八八會館之亂，台高檢今邀集台北、新北地檢署共商分工，確立共同偵辦方向。圖／翻攝台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會
針對八八會館之亂，台高檢今邀集台北、新北地檢署共商分工，確立共同偵辦方向。圖／翻攝台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會

檢察官 新北 地下匯兌 洗錢 角頭

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