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九合一賄選抓3756件5948人 最高檢緊釘正副議長選舉
今天是九合一選舉結束後的第一個上班日，最高檢察署公布最新統計數字，針對這次查賄選全國檢方截至今天上午為止，共立案偵辦3756件、5948人。有鑑於部分賄選係採取「後謝」方式，檢方查察賄選選後仍持續進行，最高檢也將持續緊盯後續各縣市議會正副議長、鄉、鎮、市民代表會及直轄市山地原住民區民代表會正副主席等選舉。
最高檢表示，檢察總長邢泰釗堅持查賄選「沒有底線、沒有上限、沒有時限」，將針對現有案件向上溯源、擴大追查，以不法手段當選者，如證據充足，檢方會盡速完備證據，主動向管轄法院提起當選無效之訴。九合一後的議會正副議長、鄉、鎮、市民代表會及直轄市山地原住民區民代表會正副主席等選舉，檢方同樣將嚴密查察。
根據最高檢最新統計資料，全國檢方自今年5月25日起即展開佈署防賄選，截至今天上午10時為止，受理妨害選舉刑事案件5286件、8702人。其中賄選案件3756件、5948人；暴力237件、226人；其他類型1293件、2528人。共起訴219件、186人；緩起訴12件、130人。
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