88會館案 高檢署協調北檢、新北檢分工偵辦
檢警出入台北市「88會館」引發爭議，台灣高檢署今天邀集台北地檢署、新北地檢署就「88會館」負責人郭哲敏等人涉嫌洗錢、貪瀆等案統合協調證據，分工合作，儘速釐清事實。
台灣高等檢署檢察長張斗輝今天邀集台北地檢署檢察長林邦樑及新北地檢署檢察長毛有增，以及兩地檢署的主任檢察官、「88會館」案承辦檢察官到高檢署開會，就「88會館」案進行分工協調。
高檢署指出，相關案件涉嫌洗錢罪部分，現由新北地檢署偵辦中，而涉嫌貪瀆部分，現由台北地檢署偵辦中，今天會議主要為加速釐清案件之事實，確立偵查及證據調查方向。
高檢署表示，會中就案件如何分工合作、證據調查、管轄權等事項達成共識，張斗輝並指示兩地檢察署就各自分工部分，儘速偵辦釐清事實，並由高檢署統合協調偵辦。
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