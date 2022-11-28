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登山女神曾格爾偷吃人夫？正宮律師公布曖昧訊息 她主動喊「你又不是單身」

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登山好手曾格爾偷吃人夫？ 正宮律師公布曾傳訊息：你又不是單身

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

29歲登山好手曾格爾，日前遭公關女強人岳啟儒指控介入婚姻，今年8月約岳女丈夫陳坤保到北投三二行館泡湯共宿，還拉登山贊助170萬贊助。岳女提告侵害配偶權，求償2百萬，今士林地方法院首度開庭，2人都由律師代為出庭，正宮律師指出陳男坦承和曾格爾發說性行為，還公布曾傳訊息「你又不是單身怎麼帶我去？」、「不然你養我，這2年真的好累」。

正宮岳女的律師主張，去年11月8日曾格爾曾到陳的家中吃飯，曾就知道他們是夫妻，卻又約陳住北投三二行館發生性行為，且陳已經坦承確實有性行為，如果曾否認，將傳陳出庭作證律師提出臉書訊息，曾主動問陳「你要去哪裡？」、「你又不是單身怎麼帶我去？」、「不然你養我，這2年真的好累」。

曾的律師則主張，陳自稱他離婚，但還在爭取共同扶養小孩。「你又不是單身」這句話是指陳男有小孩，非單身。曾在8月29日沒有住在三二行館，沒有和陳過夜、沒有吃早餐、沒有按摩，同意傳陳男作證，還原真相。

曾格爾遭爆料，去年底因拉贊助而認識陳姓富商夫妻，今年8月曾格爾登山回國的居隔時間，疑違反防疫規定，和富商在北投三二行館開房間慶生約會，淪為小三，正面形象受挫。

陳姓富商和岳姓正宮結婚29年，共同育有2子，正宮透過家中「訊息連動」的iPad發現異狀，曾格爾和富商傳訊息想掩蓋婚外情，還提醒富商刪除訊息「昨晚沒防護，要記得買藥吃喔」。

正宮看到兩人的訊息，直接撕破臉揪出小三，認定兩人互動關係已超越一般人男女，今年9月間提告曾格爾侵害配偶權，求償200萬元，士林地院今開庭，雙方律師都同意聲請陳男作證，全案法官諭知2023年2月6日續開庭。

29歲登山好手曾格爾，日前遭公關女強人岳啟儒指控介入婚姻，岳女提告侵害配偶權，求償2百萬，今士林地方法院首度開庭，2人都由律師代為出庭，正宮律師指出陳男坦承和曾格爾發說性行為，還公布曾傳訊息「你又不是單身怎麼帶我去」。圖／擷自曾格爾臉書
29歲登山好手曾格爾，日前遭公關女強人岳啟儒指控介入婚姻，岳女提告侵害配偶權，求償2百萬，今士林地方法院首度開庭，2人都由律師代為出庭，正宮律師指出陳男坦承和曾格爾發說性行為，還公布曾傳訊息「你又不是單身怎麼帶我去」。圖／擷自曾格爾臉書

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