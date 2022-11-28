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林口多名里長涉違法收政治獻金 前鄉長約談後請回

中央社／ 新北28日電

九合一大選剛落幕，新北前林口鄉長蔡宗一疑似在選前給10餘名里長政治獻金，新北檢今天以被告身分傳喚16名里長說明，蔡宗一以證人身分約談後請回，截至晚間6時有4名里長交保。

台灣新北地方檢察署調查，蔡宗一疑似在選前給10餘名里長政治獻金，檢方今天指揮法務部調查局新北市調查處兵分16路搜索，以被告身分傳喚16名里長到案說明；根據政治獻金法，未以設立專戶方式違法收錢者才有罪，因此蔡宗一僅以證人身分被約談。

蔡宗一接受媒體電話訪問時說，這些里長都是他過去當鄉長時的老部屬，他是在一個餐會上主動說要捐錢，只是做人情，沒有不法意圖。

檢方複訊後，諭知劉姓、陳姓、薛姓與張姓被告，以新台幣5萬元交保，蔡宗一請回；其他里長仍在複訊中。

政治獻金 鄉長 林口

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