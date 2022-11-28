法務部辦電影特映會 鼓勵更生人避免再犯

法務部今天表示，邀請更生人及其家人以及志工等人赴電影特映會，觀看一部有關一名日本更生人如何復歸社會，重新找回生命意義的心靈小品「河畔小日子」，鼓勵更生人避免再犯。

新聞稿指出，為深化接納、溫暖、支持與包容的更生保護理念，法務部今天在「光點台北」電影院，擴大舉辦電影特映會，放映有關一名日本更生人如何復歸社會，重新找回生命意義之心靈小品「河畔小日子」。

這部影片是「2021金馬影展策展影片」，劇情描繪剛出獄的更生人山田（松山研一飾）來到北陸地區的烏賊加工廠工作，入住「牟呼栗多社區」，裡面住著每天到別人家洗澡的奇怪大叔島田（室剛飾）、帶著兒子推銷墓碑的父親溝口（吉岡秀隆飾），以及心事重重的女房東等社會邊緣人。原先因遭受社會排擠，只想一個人過活的山田，意外地開始與這群人共度日常，進而重新找回生命意義的故事。

新聞稿指出，這次特映會，邀請了許多更生個案及其家人、熱心公益的更生志工、榮譽觀護人，與辦理政府再犯防止推進計畫相關業務的工作人員等。同時訂購更生創貸個案「阿源手作甜甜圈」致贈觀影人員，以促進更生商品的推廣與協助更生個案。

影片放映後，接著舉辦觀影心得交流座談會，更生個案分享時表示，感謝法務部、更生保護會對更生人的扶持與幫助，讓他們在更生之路上能穩健前進。

部長蔡清祥於活動時表示，在日本「更生保護」是一種社會運動，影片中的主角受到一般市井小民溫暖的接納，彌平過去的傷痛，重新發現生命的意義，融入社會；在台灣，只靠更生輔導員、榮譽觀護人、保護志工是不夠的，仍需社會各界參與，需要讓社會大眾都能理解「更生保護」的核心價值，一起加入更生保護工作的行列，才能完全落實更生保護與維護社會安全的目標。