快訊

登山女神曾格爾偷吃人夫？正宮律師公布曖昧訊息 她主動喊「你又不是單身」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

20歲男遭通緝 大選攙扶爺爺投票...當場遭逮

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

詹姓男子是竊盜通緝犯，九合一大選當天早上，帶著爺爺到家附近板橋埔墘國小投票，沒想到立刻被眼尖的員警發現「很面熟」，上前詢問盤查，問他知不知道自己被通緝，他坦承說「我知道、很多警察打給我」，雖然攙扶爺爺投票的情況很孝順，仍被逮捕解送歸案。

警方26日早上9點50分，在埔墘國小門口發現一名男子很面熟，疑似是通報的通緝犯，上前詢問後確認他就是通緝身分。詹男（20歲）當時帶著爺爺投票，清楚通緝在身沒有反抗就逮，被移送地檢署、解送歸案。

據了解，詹男今年5月時，因臨時沒有安全帽，在板橋區民享街「順手牽羊」偷走他人機車上的西瓜皮安全帽，失主發現後怒告竊盜，他吃上官司，被判3000元罰金；由於遲遲沒有繳錢，今年10月被新北地檢署發布通緝。

詹姓男子是竊盜通緝犯，日前九合一大選時，攙扶著爺爺到家附近國小投票，卻當場被警方認出身分，逮捕解送歸案。記者翁至成／翻攝
詹姓男子是竊盜通緝犯，日前九合一大選時，攙扶著爺爺到家附近國小投票，卻當場被警方認出身分，逮捕解送歸案。記者翁至成／翻攝

通緝 投票 安全帽 竊盜

延伸閱讀

影／騎單車竊銅線跑贏被害人 下秒馬上被警騎機車逮住

羅致政：義務役延長議題 將成2024大選焦點

江聰淵謝票：縣長可敗總統大選不能 等於向中國投降

大選結果綠營若選出「2種情況」 媒體人預測：各派系蠢蠢欲動

相關新聞

北市落選「清白里長」夫妻涉發陸資快篩劑 依反滲透法起訴

台北市內湖區清白里里長候選人邱瑞蓮，11月26日以2126票落選，檢調查出，邱瑞蓮早在今年6月，涉嫌發放中國大陸製造的快...

她進場炒股「韭菜」沒割成 慘賠收場 還讓自己變韭菜

吳姓散戶想要拉抬「杜康-DR」、「友佳-DR」兩檔股票，吸引其他散戶入場後再「割韭菜」，沒想到投入資金炒作，股價拉升力道...

車被潑漆竟糾眾砍斷路人四肢 主嫌輕交保輿論譁然 檢方今抗告

雲林縣發生的轎車被潑漆，路人被砍斷四肢的重傷案，涉案同伙均被以20萬以上重保，主嫌和參與的人鬥毆的人聲請羈押被駁回，卻只以10萬和5萬交...

中校洩密後退伍不爽166萬退休俸得繳回 討錢打官司吞敗確定

軍情局前少校王宗武遭中國大陸策反，吸收上校林翰洩漏軍情局敵後情報人員名單等機密給對岸；中校朱孟澤被控洩漏機密給林翰遭判刑...

登山好手曾格爾偷吃人夫？ 正宮律師公布曾傳訊息：你又不是單身

29歲登山好手曾格爾，日前遭公關女強人岳啟儒指控介入婚姻，今年8月約岳女丈夫陳坤保到北投三二行館泡湯共宿，還拉登山贊助1...

20歲男遭通緝 大選攙扶爺爺投票...當場遭逮

詹姓男子是竊盜通緝犯，九合一大選當天早上，帶著爺爺到家附近板橋埔墘國小投票，沒想到立刻被眼尖的員警發現「很面熟」，上前詢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。