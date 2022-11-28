20歲男遭通緝 大選攙扶爺爺投票...當場遭逮

詹姓男子是竊盜通緝犯，九合一大選當天早上，帶著爺爺到家附近板橋埔墘國小投票，沒想到立刻被眼尖的員警發現「很面熟」，上前詢問盤查，問他知不知道自己被通緝，他坦承說「我知道、很多警察打給我」，雖然攙扶爺爺投票的情況很孝順，仍被逮捕解送歸案。

警方26日早上9點50分，在埔墘國小門口發現一名男子很面熟，疑似是通報的通緝犯，上前詢問後確認他就是通緝身分。詹男（20歲）當時帶著爺爺投票，清楚通緝在身沒有反抗就逮，被移送地檢署、解送歸案。

據了解，詹男今年5月時，因臨時沒有安全帽，在板橋區民享街「順手牽羊」偷走他人機車上的西瓜皮安全帽，失主發現後怒告竊盜，他吃上官司，被判3000元罰金；由於遲遲沒有繳錢，今年10月被新北地檢署發布通緝。