金門掃蕩幽靈人口 地檢署羈押7人具保候傳11人

金門縣因地處離島，當選門檻較低，長年受虛偽設籍人口問題所苦，福建金門地方檢察署表示，為確保選舉公正，在投票日前後搜索，將虛偽設籍地址之戶長、遷籍代辦人、虛偽設籍選民近40人帶回查證，針對犯罪情節重大者，羈押7人、命具保候傳11人。

金門地檢署表示，為確保今年選舉公正性，署內檢察官經數月清查、蒐證，自25日起至27日連三天，指揮金門縣警察局多個分局，縣警局刑事警察大隊、法務部調查局福建省調查處、金門憲兵隊等單位，接續對幽靈人口案件進行大規模掃蕩，先後發動五波搜索，並將包含虛偽設籍地址之戶長、遷籍代辦人、虛偽設籍選民近40人帶回查證，並進行初詢、複訊等偵查作為。

金門地檢署調查，這次掃蕩虛偽設籍人口所支持的候選人從縣議員、鄉鎮民代表到村里長都有，選區則橫跨金城、金湖、金沙、烈嶼等地區，偵辦過程中，檢察官除針對案情訊問外，亦會適時曉諭幽靈人口案件對於民主法治之危害，對於能夠即時悔悟坦承犯行之被告，則當場給予緩起訴處分自新機會。

此外，偵辦過程中也發現許多被告，雖有虛偽遷徙戶籍取得投票權之行為和犯意，但因檢警數月來不遺餘力的宣導，使其最終自行放棄投票，對此種未影響最後投票結果，僅構成妨害投票未遂罪之情況，檢察官則同意給予更寬厚之緩起訴條件以鼓勵自新。至於經調查確實有基於選舉之目的而虛偽遷籍事實，但卻仍矢口否認犯行之被告，日後均會向法院從重求刑、嚴懲不貸。

金門地檢署強調，必須要有實際居住之事實，才能建立投票權人和選區之地緣與認同關係，產生榮辱與共、切身利害感覺、進而使其地方生活與政治責任相結合，本於關心地區公共事務，及對於候選人的理解，投下神聖一票，選賢與能的目的方能實現；反之，基於選舉目的而來的投票部隊、幽靈人口均屬觸犯刑法第146條之犯罪行為。

金門地檢署呼籲，若有先前一時失慮觸法的民眾，應盡快自首，檢察官將會考量其犯後態度給予最寬大之處理，以啟自新。地檢署還說，就各類型違反選罷法案件，迄今執行已多波搜索、約詢、拘提、複訊等偵查作為，並針對犯罪情節重大者，羈押7人、命具保候傳11人。

本次公職人員選舉投票雖已結束，但民眾若知道候選人或樁腳於選舉期間有賄選行為，仍可向地檢署以電話檢舉或者是掃描本署QR code以通訊軟體LINE提出檢舉，檢警對於檢舉人之身份均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金，期望全民共同端正選風，提昇我國民主政治。