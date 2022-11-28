「洪家手作」不堪疫情虧損歇業 行政執行署追徵補貼

「洪家手作」經營者因受疫情影響，獲經濟部核准發給補貼40萬，後因不堪虧損陸續裁員，並於今年9月辦理歇業登記，經濟部認定「洪家手作」多領24萬元補助，經通知逾期未繳回，由法務部行政執行署新北分署追徵。

「洪瑞珍」第二代經營人洪峻聲的堂妹洪毓姍與丈夫蔡志明經營「洪家手作」三明治店，因未經授權使用洪峻聲註冊的商標「洪瑞珍」挨告，今年五月曾鬧上新聞版面。

新北分署指出，去年8月31日「洪家手作」被認定屬於受新冠肺炎疫情影響之艱困事業，獲營業衝擊補貼40萬元，未料「洪家手作」在核准補貼前有6人離職，經濟部今年3月發函要求「洪家手作」繳回24萬元補助款，因遲未收到繳回款，經濟部9月移送新北分署執行。

新北分署扣押洪毓姍銀行存款，只得1萬餘元，原預計到「洪家手作」現場催繳，卻發現店舖已於9月中旬歇業，行政執行官便在本月25日發函通知洪毓姍到署繳回，當天由蔡志明到場說明。

蔡志明稱，因原本經營的11家連鎖店受疫情影響陸續關閉，虧損高達500萬元以上，實在無力繳回溢領的補助，但又看到通知函上面稱若不繳回，有可能聲請法院拘提，只得趕緊向友人借錢到場繳納。