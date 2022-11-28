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生母和同居人下重手…3歲男童遭虐昏迷 檢方聲押二人

聯合報／ 記者林宛諭簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣驚爆虐童案，一名三歲男童疑遭生母張女及其同居人陳男虐打，昨天下午張女將男童送醫，醫院發現男童生命垂危，緊急再轉送彰化基督教醫院，目前搶救中，警方將張女兩人移送法辦，彰化地檢署檢察官複訊後，認為兩人疑似均有動手打男童，涉嫌重大，依已依違反兒少法、殺人未遂、傷害等罪嫌將2人聲押禁見。

張女是昨天下午2點多將男童送到北斗鎮卓綜合醫院，院方發現男童傷勢嚴重有生命危險，轉送彰基，小男童被送到彰基時，昏迷指數僅3，瞳孔放大，彰基醫師張尚文說，男童因腦出血，進行腦部手術後，腦壓一度回復正常，但今天腦壓又有升高情形，目前還在加護病房搶救，先用藥物治療觀察中。

醫師發現3歲男童幾乎「體無完膚」，全身都有瘀青，腿部、臀部、背部都有疑似藤條抽打傷痕，進行腦部手術時，將男童頭髮剔除後，赫然發現男童頭皮也有多處新舊瘀血傷口，更醫護人員相當不捨。

張尚文說，男童不僅腦壓有升高情形，因全身瘀血可能引發橫紋肌溶解症，甚至可能造成腎衰竭，院方正全力搶救，幸好目前生命跡象還算穩定。

彰化縣社會處初步了解，男童的父母已離異，生母張女（26歲）是新竹人，一個月前才帶3歲兒子與陳姓男友（29歲）到南彰化租屋同居。

彰化地檢署檢察官訊後發現，張女與同居人陳男均涉嫌凌虐男童，因不滿男童哭鬧，於 26日、27日陸續以手持衣架及俗稱「愛的小手」等工具，下手毆打受害兒童，使其頭部、背部、臀部等身體多處受有傷勢，並致意識不清，檢方認為兩人涉案情節重大，並有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

彰化縣驚爆虐童案，一名三歲男童疑遭生母張女及其同居人陳男虐打，昨天下午張女將男童送醫，醫院發現男童生命垂危，緊急再轉送彰化基督教醫院搶救中。圖／民眾提供
彰化縣驚爆虐童案，一名三歲男童疑遭生母張女及其同居人陳男虐打，昨天下午張女將男童送醫，醫院發現男童生命垂危，緊急再轉送彰化基督教醫院搶救中。圖／民眾提供

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