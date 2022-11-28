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台開下市糾紛 董事長邱于芸告前副董吳子嘉侵占不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台灣土地開發公司日前因財報難產下市，董事長邱于芸與前副董、名嘴吳子嘉官司也隨之開打。台開旗下位於金門的風獅爺購物中心指控，吳子嘉曾擅自撥用公司數十萬元付律師費，涉嫌侵占等罪，台北地檢署調查後，認為當時台開董事長已不具法人代表身分，身為副董的吳子嘉認為自己有權動支款項，且未挪作他用，今偵結不起訴。

台開自今年初接連爆發欠債、欠薪、跳票等財務警訊，3月董事會決定由邱于芸回任董事長後，立刻解聘副董兼發言人吳子嘉。邱于芸雖試圖力挽狂瀾，台開後來仍因財報難產，8月遭證交所公告強制下市。

台開8月4日下市後，邱、吳兩人開始互相提告，9月15日吳子嘉前往北檢，指控邱于芸在股東會報告110年財務狀況時，依法應提出110年營業報告書及綜合損益表，卻未將約11.19億元的投資性不動產公允價值評價損失列入，涉嫌編製不實財報，達台開營業收入達424％，對股東權益產生重大影響。

另一方面，邱于芸也對吳子嘉提告，指控經風獅爺購物中心內部稽核發現，公司有一張面額數十萬元的傳票，款項流向不明，疑似遭人侵吞。檢察官查出，正常情況下台開集團的財務調度，當然由董事長負責，但當時台開董事長恰好遭法人解除代表身分，公司內部事務只能交由副董事長代理。

因此，該傳票是由當時副董事長吳子嘉用來聘請律師與公司債權人協商，當下吳自認有權做此決定，主觀上無犯罪意圖，且律師費確實有聘請律師協助處理公司債務糾紛，認為侵占等罪罪證不足而不起訴。

台開前副董事長吳子嘉遭董事長邱于芸指控涉嫌侵占金門風獅爺購物中心數十萬元款項獲不起訴。圖／聯合報系資料照片
台開前副董事長吳子嘉遭董事長邱于芸指控涉嫌侵占金門風獅爺購物中心數十萬元款項獲不起訴。圖／聯合報系資料照片

吳子嘉 邱于芸 律師 台開

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