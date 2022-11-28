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台開下市糾紛 董事長邱于芸告前副董吳子嘉侵占不起訴
台灣土地開發公司日前因財報難產下市，董事長邱于芸與前副董、名嘴吳子嘉官司也隨之開打。台開旗下位於金門的風獅爺購物中心指控，吳子嘉曾擅自撥用公司數十萬元付律師費，涉嫌侵占等罪，台北地檢署調查後，認為當時台開董事長已不具法人代表身分，身為副董的吳子嘉認為自己有權動支款項，且未挪作他用，今偵結不起訴。
台開自今年初接連爆發欠債、欠薪、跳票等財務警訊，3月董事會決定由邱于芸回任董事長後，立刻解聘副董兼發言人吳子嘉。邱于芸雖試圖力挽狂瀾，台開後來仍因財報難產，8月遭證交所公告強制下市。
台開8月4日下市後，邱、吳兩人開始互相提告，9月15日吳子嘉前往北檢，指控邱于芸在股東會報告110年財務狀況時，依法應提出110年營業報告書及綜合損益表，卻未將約11.19億元的投資性不動產公允價值評價損失列入，涉嫌編製不實財報，達台開營業收入達424％，對股東權益產生重大影響。
另一方面，邱于芸也對吳子嘉提告，指控經風獅爺購物中心內部稽核發現，公司有一張面額數十萬元的傳票，款項流向不明，疑似遭人侵吞。檢察官查出，正常情況下台開集團的財務調度，當然由董事長負責，但當時台開董事長恰好遭法人解除代表身分，公司內部事務只能交由副董事長代理。
因此，該傳票是由當時副董事長吳子嘉用來聘請律師與公司債權人協商，當下吳自認有權做此決定，主觀上無犯罪意圖，且律師費確實有聘請律師協助處理公司債務糾紛，認為侵占等罪罪證不足而不起訴。
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