北市落選「清白里長」夫妻涉發陸資快篩劑 依反滲透法起訴

台北市內湖區清白里里長候選人邱瑞蓮，11月26日以2126票落選，檢調查出，邱瑞蓮早在今年6月，涉嫌發放中國大陸製造的快篩試劑給里民，請求選民支持她選里長。士林地檢署追出快篩試劑來源為中國大陸官方組織「資助」全案今天偵結，依反滲透法、公職人員選舉罷免法起訴邱瑞蓮和陳姓丈夫，並建請依反滲透法加重其刑。

邱瑞蓮為國民黨籍推薦的北市內湖清白里里長1號候選人，11月26日大選之日得票數2126票敗選，勝選者為同為國民黨籍推薦的2號候選人陳東源，得票數2600票，2人相差474票。

起訴指出，邱瑞蓮是北市某社區發展協會理事長，曾在2018年3月到2019年間，擔任福建省某綜合實驗區社區居民委員會社區營造師，

今年5月間，邱瑞蓮接獲滲透來源「某實驗區台灣事務工作部」的歐姓秘書，用微信告知台工部可無償資助大量快篩試劑，檢測試劑盒是「廈門寶太生物科技有限公司」，此公司是大陸官方投資，並實質掌握經營權。

今年5月6月間，邱、陳取得朱等60人的人頭資料，傳給大陸的歐秘書，從大陸地區申報進口每盒新台幣75元的檢測試劑盒，共1200盒，每盒5支共計6千支，收受滲透來源資助，作為選舉賄選使用，且規避衛福部食藥署，針對進口大陸地區製檢測試劑數量超過100劑，應申請專案核准規範。

朱等人頭收到快篩試劑後，親送、貨運配送到社區發展協會辦公室，和邱先前的保險公司，交給邱、陳夫妻。2人囤積大量檢測試劑盒後，決定這次推派邱瑞蓮選里長，陳負責協助輔選。

檢方調查，今年6月18日、6月22日透過社區發展協會宣傳單、陳的臉書發布「清白里里民、設籍清白里里民」每戶可到社區發展協會領1盒檢測試劑。他們發送檢測試劑盒，一併發送邱瑞蓮服務處等資訊名片，並和有投票權、無收賄意願的里民，約定投票支持邱瑞蓮。

北市衛生局稽查人員今年8月4日在社區發展協會查獲19箱共127盒檢測試劑盒，檢察官接獲檢舉，9月20日搜索邱、陳住處，和社區發展協會。

邱辯稱，當時是想用最快的速度結束官司，才會自白認罪，她從頭到尾沒想選里長，是到了8月底才決定登記參選，6月發放快篩試劑「純粹是做公益」，陳辯稱，有些試劑也有發給非清白里里民，夫妻只是想做公益。

士林地檢署指揮調查局今年9月約談邱瑞蓮到案，且陸續通知眾多里民，其中證人指出，拿到快篩試劑時，邱明確表示要參選里長，請選民多支持。

士檢認定，邱、陳涉犯反滲透法第7條、公職人員選舉罷免法第99條第1項「受滲透來源資助而起而對於有投票權之人行求賄選而約其投票權為一定之行使」罪，及違反醫療器材管理法，依法起訴，並依照反滲透法第7條規定建請加重其刑。