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林口前鄉長涉賄選 檢調今搜索帶回近20人

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市林口鄉長蔡宗一疑涉及賄選，新北地檢署指揮法務部調查局新北市調查處兵分十餘路進行搜索，帶回近20人，據傳幾乎全區里長都被帶回。

蔡宗一2007年在當時尚未升格的台北縣林口鄉鄉長補選中當選，因涉貪汙案2011年被判處9年6月徒刑確定，2012年入監服刑後，蔡於2015年獲假釋出獄。

據悉，蔡宗一選前私下交付現任里長政治獻金數萬元，檢調懷疑，蔡宗一要求里長幫忙向樁腳拉票，支持特定候選人，至於蔡宗一替哪名候選人拉票、以及該名候選人是否知情，檢調目前仍在偵訊釐清中。

地方透露，蔡宗一疑似與某名候選人有親戚關係，以政治獻金拉票疑似有固樁意味，檢調目前正偵訊釐清中，初步朝政治獻金法調查，至於有無涉及違反選罷法，須待訊問完畢才能確認。

新北地檢署表示，目前新北市調處仍在訊問中，不方便透露案情。

前台北縣林口鄉長蔡宗一。本報資料照片
前台北縣林口鄉長蔡宗一。本報資料照片

政治獻金 鄉長 林口

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