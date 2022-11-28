1500萬藍寶堅尼「大牛」被銷毀 機師捲入吸金案逃亡遭通緝

私人飛機機師林修帆違規駕駛市價1500萬元的藍寶堅尼「大牛」超跑被銷毀，他後來與許姓女友捲入「富南斯」吸金案，檢方依洗錢罪將2人起訴，台北地院審理，林逃亡，遭法院通緝，許女今天獲判無罪。可上訴。

通緝犯林修帆2013年11月28日駕駛藍寶堅尼「大牛」上路，因引擎聲浪過大，車行經台中市惠中路時被警方攔查，警方發現，這部超跑未申請安全證明，林卻拿福斯轎車的車牌混充，於是超跑被沒入，再吃上3600元的違規罰單。

林修帆不服超跑被沒入處分，打行政訴訟救濟，法官審理判林敗訴確定，2016年12月14日，台中市交通事件裁決處會同警方人員辦理超跑銷毀事宜，這部市價破千萬元的「大牛」變成廢鐵幾片。

超跑被銷毀之後，檢察官指控，林修帆經朋友介紹，參加以投資AI人工智慧代操美股為標的「富南斯」集團，他將個人及許姓女性友人的帳戶提供給犯罪集團使用，事後集團爆發33億元的非法吸金案。

據了解，「富南斯」集團吸金案包括藝人夏于喬的父親夏世紘都捲入，林修帆及許女除了提供帳戶之外，還幫助犯罪集團提、匯款項，檢察官偵辦認定林、許女是集團共犯之一，偵查將他們起訴。