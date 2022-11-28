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她進場炒股「韭菜」沒割成 慘賠收場 還讓自己變韭菜

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

吳姓散戶想要拉抬「杜康-DR」、「友佳-DR」兩檔股票，吸引其他散戶入場後再「割韭菜」，沒想到投入資金炒作，股價拉升力道卻有限，不僅沒有散戶進場接盤，還被其他大戶當韭菜收割，慘賠43萬收場，還因為「高買低賣」炒股，被高雄地方法院依違反證券交易法，判刑1年10月，不過法官考量她認罪，且沒有獲利，另宣告緩刑3年。

判決指出，「杜康-DR」、「友佳-DR」是兩檔在台灣上市的存託憑證，吳女2020年5月底先看到「杜康-DR」股價僅約0.94元，加上成交量低，因此從6月2日開始，接連下單買進，想要先把股價拉升，之後再倒貨給其他散戶接盤。

不過，吳女先後花了294萬元買進2965張股票，最後因股價抬升無力，買進均價1元的股票，最後僅以均價0.95元脫手，買賣軋平後不僅一毛沒賺到，還倒賠14萬8250元。

有了「杜康-DR」失敗的經驗後，吳女仍未停手，選擇另一檔「友佳-DR」，想要以同樣方式拉抬股價，把之前賠掉的錢賺回來。

同年7月6日至8月11日間，吳女陸續以均價3.17元買進4473張「友佳-DR」股票，結果同樣也因拉抬不動漲勢，沒有散戶要進場接盤，吳女只能在股價下跌時趕緊出脫持股，「友佳-DR」就在買進、賣出間，讓吳女慘賠29萬元。

由於短時間內在成交量低檔的股票頻繁進出，引起證券交易所注意，懷疑吳女意圖抬高股價或壓低價格，將相關資料移請調查局台北市調處偵辦，檢方調查時，吳女坦承拉抬股價，只不過拉抬不動，才會出脫持股。因「高買低賣」操縱股價，吳女被依違反證券交易法起訴。

高雄地方法院審理時，吳坦承所有犯行，合議庭綜合她操作「杜康-DR」、「友佳-DR」兩檔股價紀錄，發現吳女不僅沒賺到錢，還慘賠43萬收場，考量她沒前科，且在偵查中自排，兩罪分別處1年7月、1年8月徒刑，另宣告緩刑3年，受法治教育課程3場次。

吳姓投資人進場炒作兩檔股票，結果股價拉升力道有限，不僅沒有散戶進場接盤，自己還被大戶當韭菜收割。示意圖。本報資料照片
吳姓投資人進場炒作兩檔股票，結果股價拉升力道有限，不僅沒有散戶進場接盤，自己還被大戶當韭菜收割。示意圖。本報資料照片

均價 韭菜 成交量

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