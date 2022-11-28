中校洩密後退伍不爽166萬退休俸得繳回 討錢打官司吞敗確定

軍情局前少校王宗武遭中國大陸策反，吸收上校林翰洩漏軍情局敵後情報人員名單等機密給對岸；中校朱孟澤被控洩漏機密給林翰遭判刑3年6月確定。朱不服繳回166萬退休俸而打官司，敗訴確定。

王宗武曾在軍情局擔任特種情報官，1992至1994年間4度派駐大陸情蒐被大陸國安單位吸收。林翰曾於軍情局擔任勤務大隊隊長、戰情官，因受過通訊與電子科專業訓練，後來轉往總體情報作戰計畫處擔任特勤官，也曾派駐大陸從事情蒐任務。

王宗武26年前赴大陸情蒐時被捕，反遭大陸吸收利誘，返台刺蒐國防機密，更協助發展共諜組織，返台吸收學弟林翰加入組織，每年領取1至3萬美元的「工作費」。

最高法院2017年間依違反陸海空軍刑法等罪判王宗武18年徒刑、依洩漏國防秘密消息罪等罪判林翰6年徒刑定讞。軍情局前少校朱孟澤被查獲於服役期間，在2013年12月、2014年7月15日間，將業務上執掌應予保密的情報協助人員所使用的帳戶名稱及帳號等身分資料及工作費匯補帳戶等機密資訊，洩漏給當時已退伍的林翰。朱2015年間退伍。

最高法院2020年1月8日依違反陸海空軍刑法的洩漏職務上所知悉的軍事機密罪，判朱3年6月徒刑定讞，他已於今年1月底獲假釋出獄。陸軍司令部依朱的刑事定案判決，審定朱自2020年1月8日起，喪失領受退除給與及優惠儲蓄存款權利，判決確定日之前，已領的退除給與及優惠存款利息應全部繳回。

公務人員退休撫卹基金管理委員會發函要求朱孟澤須繳回從2015年至2020年期間已領的退撫新制退休俸166萬8304元。朱提訴願遭銓敘部駁回，改提行政訴訟。台北高等行政法院認為朱任職軍情局期間，犯軍刑洩漏職務上所知悉之軍事機密罪，經判刑確定，符合國安法第5條之2第1項第2款所定不得領受國家給付的退除給與消極資格要件，原處分要求繳回退休俸並無違誤，判他敗訴。