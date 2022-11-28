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車被潑漆竟糾眾砍斷路人四肢 主嫌輕交保輿論譁然 檢方今抗告

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣發生的轎車被潑漆，路人被砍斷四肢的重傷案，涉案同夥均被以30萬以上重保，主嫌和參與的人鬥毆的人聲請羈押被駁回，且只10萬和5萬輕保，引起社會輿論譁然，網友罵翻天，雲林地檢署今天抗告，雲林地方法院也說明，法官是依該案的卷證所做裁定，檢方提抗告法院會再依卷證理由重新裁定。

雲林縣王姓男子11月25日載朋友到虎尾一家KTV會館，剛好遇上一輛白色名車遭人潑紅漆，被車主誤以為是王男所為，蒙姓男子為首6名惡煞分持棍棒、西瓜刀痛毆王男，被把王男的四肢手腳幾乎砍斷，血肉模糊，醫院還一度發出病危通知。

不料涉案的6人很快被警方逮捕，蒙姓主嫌等3人由檢方聲請羈押，其餘3人則分別以20萬至60萬元不等的高額重保；蒙姓主嫌經雲林地方法院法官裁定10萬元交保，另兩名持棍棒、高爾夫球桿的男子則被5萬元交保。

「殺人者10萬元輕保、只參與涉案的人60萬重保」，今天網路發燒，網友對殺人主嫌不但沒遭羈押且低額交保，涉案輕的涉嫌人則巨額重保，引起輿論譁然，網友罵翻天，指無辜的人四肢都被砍得血肉模糊竟只低額交保，「法官要不要被砍看看」「這是什麼社會，太不公平了」。

被害王男的妻子昨天在臉書發文控訴，獲悉老公被砍成重傷躺在醫院，連忙丟下三個熟睡幼兒趕往急診，看見渾身是血、四肢幾乎被砍爛的老公後，忍不住崩潰大哭，盼藉由社會輿論壓力還她公道。

王男經緊急手術今天已脫險，但仍住院觀察，才剛當選雲林縣長的張麗善今天也在臉書發文斥責暴力，更嚴厲譴責暴徒行徑「真的很可惡」，她並已指示雲林縣警局長李謀旺全力協助辦案，讓歹徒接受法律制裁，絕不可縱容暴力。

由於涉案被聲請羈押的蒙姓主嫌及另兩名涉案嫌犯被法官裁定以10萬元和5萬元交保，雲林地檢署今天向高分院提出抗告，檢方指出，該案主嫌雖供稱是認錯人「誤砍」，想藉以為自己脫罪，該案是否涉及背後主謀或有其他因素，檢方認為當事主嫌有串證之虞，且聚眾鬥毆致當事人重傷，情節重大，有押的必要，所以檢察官今天提出抗告。

對於輕保與重保的落差引起社會議論，雲林地方法院庭長王子榮今天說明指出，法官是依檢方所提卷證裁定，因該案係以聚眾鬥毆及傷害等兩罪，向法院聲請羈押，並非媒體所報導的「殺人未隧罪」，且從證卷筆錄所呈現被害當事人的案發後仍自行就醫，加上當事被告已坦承犯行並交待案情，且無通緝或逃亡記錄，所以法官認定沒羈押必要才裁定交保。

王子榮表示，至於交保金額的高低，基於法官獨立審判，依涉案程度和案情進行裁定，檢方已提出抗告，待高分院認定後，法官再行重新裁定。

雲林發生車被號潑漆，車主將路人砍斷四肢案，主嫌未羈押只10萬元輕保，引來網友罵翻天，雲林地檢署今天提抗告。記者蔡維斌／翻攝
雲林發生車被號潑漆，車主將路人砍斷四肢案，主嫌未羈押只10萬元輕保，引來網友罵翻天，雲林地檢署今天提抗告。記者蔡維斌／翻攝
雲林發生車被號潑漆，車主將路人砍斷四肢案，主嫌未羈押只10萬元輕保，引來網友罵翻天，雲林地檢署今天提抗告。記者蔡維斌／翻攝
雲林發生車被號潑漆，車主將路人砍斷四肢案，主嫌未羈押只10萬元輕保，引來網友罵翻天，雲林地檢署今天提抗告。記者蔡維斌／翻攝

雲林

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