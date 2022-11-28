少年上網罵人吃軟飯被討和解金 遭擄還被脫鞋毆打

台北市一名少年因在網路上留言，指陳姓男子「吃軟飯」，凌晨時分遭陳姓、焦姓男子擄走，陳等一路開車南下新竹，在車上陳數次出言恐嚇，脫鞋毆打少年；萬華警方獲報後立即聯繫新竹警方協助攔查，順利找到3人。警詢後將陳男、焦男依妨害自由、恐嚇、傷害罪嫌送辦。

警方表示，被害少年（17歲）日前在社群網站上，留言指陳男（35歲）是「靠女人吃飯」、「吃軟飯」等語，陳不滿下揚言要對少年提告妨害名譽，索取和解金，雙方談了數次都沒有結果。

本月22日凌晨3點多時，焦男（27歲）開車載著陳男到少年的住處，等到少年一出家門，就將人擄走，由焦開車載往新竹；在車上，陳男又數次對著少年說不給錢就要對他不利，甚至還對他拳打腳踢，脫下鞋子毆打被害少年。

少年的友人因與被害少年相約，聯繫不上而報警。萬華分局透過手機定位系統查到少年在新竹縣竹北市中正西路一帶，立即通報竹北分局竹北派出所派員協助攔查，成功攔到焦男等人，另派員南下帶回3人。