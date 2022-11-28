他酒駕撞公車對警察飆罵髒話 遭壓制上銬

24歲許姓男子上酒店喝酒喝到泥醉，涉嫌在北市民生東路一段23巷，酒駕撞前方路邊車輛，又踩油門撞擊對向車道的停等紅燈的公車，幸好現場無人員受傷，警方到場後許男酒醉斷片，不記得為何開車，還向警方飆罵三字經，遭壓制上銬帶回派出所，全案依公共危險罪嫌送辦。

警方指出，11月27日清晨6時許獲報民生東路一段23巷車禍，許姓男子開車撞擊對向車道的公車，全身酒氣明顯酒駕，還對警方飆罵三字經等不雅言語，員警隨即壓制上銬，許男經酒測後酒測值高達每公升達1.40毫克。

警方調查，許男和朋友從凌晨到酒店喝酒，一路玩到清晨，離開酒店後竟涉嫌酒駕，許男坐上駕駛座移車，使出停車格先撞到前方車輛，隨後向左前方跨越數個車道，雙上對向車道的停等紅燈的公車，幸好無人受傷。

許男泥醉被帶回派出所，清醒後完全不記得為何會酒駕，對於肇事經過失憶沒有任何印象，不知如何撞路邊車輛，又撞擊公車，全案依公共危險罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康